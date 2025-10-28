Dolac zatvoren do daljnjega: Nakon urušavanja dijela stropa, na dio placa smije samo inspekcija

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RASPADA SE /

Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih destinacija na očigled se raspada! Unutarnji dio tržnice Dolac zatvoren je zbog padanja stropa. Na sreću, nitko nije ozlijeđen! Na terenu inspekcija Holdinga, ali i zvučna najava.

Ispred ulaza red znatiželjnih kupaca, ali na vratima - znak upozorenja. Nešto prije pet ujutro problemi na zagrebačkom Dolcu. U zatvorenom dijelu tržnice - urušio se strop.

Iako se očekivalo da će unutarnji dio Dolca sutra raditi upravo nam je potvrđeno da ostaje zatvoren!

U priopćenju Holdinga stoji da će u idućim danima stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju - pa se čini da taj dio ostaje zatvoren do daljnjega! Više u prilogu...