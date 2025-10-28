RASPADA SE /

Dolac zatvoren do daljnjega: Nakon urušavanja dijela stropa, na dio placa smije samo inspekcija

Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih destinacija na očigled se raspada! Unutarnji dio tržnice Dolac zatvoren je zbog padanja stropa. Na sreću, nitko nije ozlijeđen! Na terenu inspekcija Holdinga, ali i zvučna najava. 

Ispred ulaza red znatiželjnih kupaca, ali na vratima - znak upozorenja. Nešto prije pet ujutro problemi na zagrebačkom Dolcu. U zatvorenom dijelu tržnice - urušio se strop.

Iako se očekivalo da će unutarnji dio Dolca sutra raditi upravo nam je potvrđeno da ostaje zatvoren!

U priopćenju Holdinga stoji da će u idućim danima stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju - pa se čini da taj dio ostaje zatvoren do daljnjega! Više u prilogu...

28.10.2025.
20:55
Lucija Ptičar
