Doznajemo: Mijenjaju se uvjeti za najam praznog stana državi

Vlada je odlučila promijeniti pravila igre za vlasnike stanova koji svoju nekretninu žele dati na upravljanje državi. Novi Zakon o priuštivom stanovanju uskoro ide u javno savjetovanje, a kako RTL Danas doznaje iz Ministarstva graditeljstva plan je ublažiti dosadašnje pravilo da stan mora biti prazan najmanje dvije godine.

„Izuzeci se odnose na nekoliko kategorija vlasnika. Prvi su umirovljenici koji imaju potpisane ugovore o smještaju u dom umirovljenika i onda oni mogu svoj prazan stan unijeti u Program priuštivog najma, neovisno o tome koliko je on bio prazan“ kazao je za RTL Danas državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.

Tri izuzetka su napravljena do sada

Ista pravila vrijedit će i za vlasnike koji su tek nedavno preuzeli svoje nekretnine jer su u njima do sada živjeli zaštićeni najmoprimci. I nisu to jedine iznimke. „Treći su oni koji su u trenutku oglašavanja prikupljanja ponuda za Program naslijedili nekretninu, pa se pretpostavlja da ta nekretnina nije bila u najmu, da nisu ugroženi najmoprimci i da se takve stanove može unijeti u program, dakle tri izuzetka su napravljena do sada“ potvrdio je Uhlir.

Ideja je da država preuzme privatne stambene nekretnine na upravljanje od 3 do 10 godina i iznajmljuje ih po modelu priuštivog stanovanja, što znači po manjoj cijeni od tržišne.

„Imamo oko 600 tisuća praznih stanova i jedan od racionalnih načina razmišljanja jest pokrenuti ono što postoji oko nas, a ne graditi novo. Novo graditi znači zauzimati prostor, znači potrošiti godine na pripremu svakog projekta, imovinsko-pravno sređivanje zemljišta, zatim javne nabave, pa gradnja i to su godine koje bi prošle dok bi se stvorile prve stambene nekretnine za priuštivo stanovanje. Prazne stanove nastojat ćemo s ovim program aktivirati za dobrobit svih – i za vlasnike, ali i za najmoprimce koji čekaju rješavanje svog stambenog pitanja“ dodaje za RTL Danas državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir.

Pilot program kreće uskoro

Osim privatnih stanova, država će u funkciju staviti i svoje stanove koji su godinama bili prazni i propadaju. Trenutačno ih obnavlja oko 230 na području cijele zemlje. Najviše ih ima u Zagrebu, a nakon što se obnove ući će u program zaštićenog i priuštivog najma.

Foto: Rtl Danas

„Stanovi su prosječne kvadrature 50 metara četvornih i u pravilu su veličine od 30-ak do 100-tinjak metara četvornih. Riječ je o stanovima koji se nalaze u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Karlovcu, Zadru, Puli, Splitu, Dubrovniku, Daruvaru, Dugoj Resi“ kazala je za RTL glasnogovornica Državnih nekretnina Željka Franić.

Pilot program koji je napravljen izmjenama Zakona o društveno-poticanoj stanogradnji, naći će uskoro na sjednici Vlade.

„Pilot program bi krenuo u primjenu do kraja ove godine. Prvi javni pozivi prema vlasnicima stanova bi bili do kraja godine, a novi Zakon tek ide u javno savjetovanje. Zatim slijede dva čitanja u Saboru, pa onda slijede pozivi prema građanima, dakle prvi kvartal sljedeće godine bi mogla krenuti primjena novog Zakona, ako sve prođe uredno i po dinamici, a Pilot program kreće uskoro“ zaključuje Uhlir.

„Jasni su i logični ovi prijedlozi, vidjet ćemo kakav će biti efekt na kraju. Ja se nadam da će biti barem nešto ljudi koji će se za to odlučiti, jer ima smisla s obzirom na to da će dobiti novac unaprijed. Posebno ima smisla za ljude koji nemaju uporabne nekretnine, a taj novac će im pomoći da ih stave u funkciju, pa ih tako i komercijaliziraju“ dodaje predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović.

Još detalja kako do priuštivog najma čitajte na našem portalu net.hr

POGLEDAJTE VIDEO: Pronašli smo nemoguće - grad u Hrvatskoj u kojem najam stana pada