Koliko nas košta krov nad glavom? Ovolika je razlika između New Yorka i Zagreba

Cijene najma nekretnina širom svijeta nezaustavljivo rastu, a Hrvatska, iako je još uvijek daleko od najskupljih svjetskih gradova, više nije "jeftina" za život - barem ne za domaće građane.

Usporedili smo aktualne cijene najma stanova u Zagrebu, Splitu i drugim većim hrvatskim gradovima s onima u svjetskim metropolama poput New Yorka, Londona i Singapura, i rezultati su otkrili zanimljive (i zabrinjavajuće) razlike.

Ispostavilo se da je Zagreb skuplji od većine gradova istoćne Europe, ali i dalje je "povoljna metropola".

Foto: Marko Picek/pixsell

U Zagrebu cijena najma prosječno 923 eura

Prema podacima iz 2025. godine, traženih iznosa po hrvatskim oglasnicima, prosječna cijena najma stana u Zagrebu iznosi oko 923 eura mjesečno. Riječ je o stanovima do 60 kvadrata. Split nije daleko s prosjekom od 904 eura, dok su Rijeka (763 eura) i Osijek (487 eura) nešto povoljniji.

Treba napomenuti da nije potvrđeno da je ta cijena doista i postignuta, ali je ona koju je iznajmljivač tražio.

U Zagrebu se najviše iznajmljuju stanovi veličine oko 40 kvadrata, čije se cijene kreću između 387 i 448 eura, ovisno o lokaciji i uređenosti. S druge strane, cijene garsonijera i manjih jednosobnih stanova u traženijim četvrtima penju se i preko 500 do 600 eura, što u kontekstu prosječne plaće u Hrvatskoj (oko 1600 eura mjesečno ili medijalne oko 1400 mjesečno) predstavlja ogroman "teret".

Ipak, daleko smo od svjetskih metropola

Najskuplji grad za iznajmiti jednosobni stan je New York u kojem ćete morati izdvojiti nevjerojatnih 3522 eura za život u centru. Slijedi Boston (2885 eura) te San Francisco (2832). U Singapuru ćete za jednosobni stan izdvojiti 2692 eura, a u Londonu 2537. U Zurichu košta 2312 eura, Los Angelesu 2221, Dubaiju 2041, Dublinu 2021 te Amsterdamu (samo) 2004 eura.

Prema ovim podacima cijene najma u svjetskim metropolama tri do četiri puta su veće nego u Zagrebu. Međutim, razlika u plaćama i kupovnoj moći često amortizira taj trošak, što u Hrvatskoj nije slučaj. Hrvat bez vlastite nekretnine teško može "pristupačno živjeti" u i dalje "povoljnoj metropoli".

Da ne spominjemo gradove na Jadranu, posebno Splitu i Dubrovniku, gdje cijene najma idu u nebesa, i to ne samo ljeti. Mnogi stanodavci više ne žele dugoročne najmoprimce, već preferiraju kratkoročne turističke najmove koji donose brži i veći profit. U svakom slučaju, kada pogledamo cijene i u Hrvatskoj i u svijetu čini se da je krov nad glavom postao luksuz.

