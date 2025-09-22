Od 1500 do 11000 eura po kvadratu, bili smo u državnom stanu čija će cijena samo rasti

Država građanima na kupnju nudi 26 svojih nekretnina i to u osam gradova, među kojima su Zagreb, Osijek i Rijeka. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže od visoke faze nedovršenosti do derutnog stanja. Građani ih do petka mogu pogledati, a ponude predati do 6. listopada u podne. Riječ je o trećem ovogodišnjem natječaju za prodaju državnih nekretnina.

Polovica nekretnina koje se trenutačno nude na natječaju Državnih nekretnina nalazi se u samom središtu Zagreba. Riječ je o sedam stanova i šest poslovnih prostora. Jedan od ponuđenih stanova, od svega 19 kvadrata, nalazi se u strogom centru i već je spreman za prodaju.

Stan ima protuprovalna vrata, priključke za kuhinju i sanitarni čvor, a nedostaju priključci za struju i plin. Opremljen je PVC stolarijom pa, uz manja ulaganja, može brzo biti spreman za useljenje ili prodaju.

Početnu cijenu za RTL Danas otkrila je Željka Franić iz Državnih nekretnina. "Ovih 19 kvadrata je početna cijena 51.800 eura. Zapravo to je određena početna cijena na način da je procijenjena od stalnih sudskih vještaka. Riječ je o tržišnoj procijenjenoj cijeni."

Ponude za stanove predaju se u zatvorenim omotnicama, a konačna cijena ovisi o interesu kupaca. "Tako je, to je početna cijena. Nakon toga pregledi nam traju do ovoga petka i zapravo primamo ponude do 6. listopada. Ako sudimo po dosadašnjim natječajima koje smo proveli, zapravo može ići dva do tri puta gore. Evo mogu dati konkretan primjer u Maksimirskoj ulici u Zagrebu, gdje je početna cijena bila 1500 po četvornom metru, a postignuta je od 4000 do 11.000 eura po metru četvornom", objašnjava Franić.

Cijena će rasti

U praksi to znači da stanovi često postižu dvostruko ili trostruko veću cijenu od početne. Koliko će rasti, ovisi o lokaciji i stanju same nekretnine.

"Negdje ide za dva, negdje za tri puta više. Naravno, ovisi o samoj lokaciji na kojoj se nalaze nekretnine koje prodajemo, a isto tako i o njihovom stanju. Znači ovaj je relativno zadovoljavajući, a zapravo prodajemo i derutne, ne samo ovakve stanove", ističe Franić.

Na pitanje zašto se takvi stanovi ne daju u najam, Franić pojašnjava da se samo dio njih odabire za programe priuštivog najma i POS-a. "Iz baze stanova kojima upravljaju Državne nekretnine oni koji su adekvatni za programe priuštivog najma i POS-a zapravo se odabiru za te programe i oni se uređuju te će biti ponuđeni kroz neki period. Ono što nije adekvatno za ta dva programa, a prazno je, ide na prodaju putem javnog natječaja i svi zainteresirani mogu sudjelovati."

Sudjelovanje u natječaju nije komplicirano, dodaje Franić.

"Sve informacije nalaze se na web stranicama Državnih nekretnina. Mogu izdvojiti tri bitne propozicije: mogu biti fizička ili pravna osoba, ne smiju imati dugovanja prema Republici Hrvatskoj niti dugovanja s osnova korištenja državne imovine i moraju staviti izjavu kojom pristaju da njihova ponuda vrijedi 90 dana."

Ovo je treći natječaj Državnih nekretnina ove godine, a do kraja godine bit će ih još. "Do kraja godine planiramo još na tržište izbaciti 50 stanova i poslovnih prostora koji su prazni. Svakako pozivamo zainteresirane kupce da prate naš web jer na njemu imamo sve informacije o natječajima za prodaju", zaključuje Franić. U ovom trećem krugu na prodaju je ponuđeno ukupno 26 državnih stanova.