Novi val priznanja Palestine: Netanyahuova vlada najavila žestoki odgovor

Palestinu je najavila priznati i Francuska! Najveća je to zemlja Europske unije koja je to do sada učinila, a priznanje je najavilo i niz manjih zemalja.

Diljem Italije marševi, prosvjedi i neredi zbog stanja u Gazi i stava vlade prema Izraelu! Sve se događa uoči godišnjeg zasjedanja UN-a na kojem će na priznanje pozvati i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Palestinu trenutačno priznaje najmanje 152 od 193 zemlje UN-a. Sada i tri od sedam članica skupine sedam najrazvijenijih zemalja svijeta. U Europskoj uniji dvije od četiri najmnogoljudnije zemlje - Španjolska i Francuska. Hrvatska vlada ne mijenja stav, iako predsjednik poziva na priznanje. Protiv je i Njemačka, dok se talijanska premijerka Giorgija Meloni suočila s bijesom građana.

Najdesnija vlada u izraelskoj povijesti najavljuje žestoki odgovor na val priznanja. Premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je rekao da palestinske države neće biti ni na Zapadnoj obali koju, prema mišljenju Međunarodnog kaznenog suda, Izrael već godinama ilegalno naseljava.

