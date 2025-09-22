Matija Cvek otkrio svoj najveći školski gaf: 'Nakon tri stiha zaboravio sam tekst i opsovao'

GOSTOVAO U EMISIJI MAGNET /

Jedan od najtalentiranijih mladih glazbenika, Matija Cvek gostovao je u emisiji "MagNet" gdje je progovorio o nastupima, glazbi, ali i očinstvu. Prije smo ga gledali kao talentiranog nogometaša, ali danas je već izvjesno da njegove pjesme neće biti zaboravljene ni u hrvatskoj glazbenoj povijesti.

Matija je u iskrenom razgovoru otkrio da se još nije u potpunosti oslobodio pritiska biranja osobe s kojom bi želio snimiti duet, pogotovo ako ta osoba nije s prostora Balkana. „Bruno Mars, Stevie Wonder...“ kaže bez razmišljanja. „Evo ga ja. Eto, to su ljudi s kojima bih ja volio samo provesti malo vremena, pola sata u istoj prostoriji. Ne moram čak ni snimiti duet.“

Neobičan prvi kontakt

Kad je riječ o druženju s kolegama, prisjetio se i zanimljivog susreta s Marijom Šerifović. „Naš prvi kontakt bio je prilično neobičan,“ priznaje. „Dobio sam poziv dok sam se žurio na koncert, nisam imao broj pa sam ga morao potražiti. A onda je uslijedila nervoza – Marija me nazvala i rekla: ‘Nemojte me krivo shvatiti, ali ja sam Marija Šerifović. Kako Vam mogu pomoći?’“

Priznao je i da je jako slab na svoju kćerkicu te da često uhvati sebe u trenutku kako pokazuje ljudima iz okruženja fotografije i videozapise svoje bebe. Matija se prisjetio svog najvećeg križa iz mladosti, trenutka koji mu je ostao duboko urezan u pamćenje. „Bilo je to u četvrtom razredu, na ljetovanju u Crikvenici, tijekom ljetne škole,“ započeo je. „Učiteljica me nagovorila da zapjevam pjesmu koju sam mjesec dana ranije izvodio na priredbi, ali ja više nisam znao tekst. Bio sam ispred tisuća djece, bez matrice ili ikakve podrške, samo ja i ta pjesma. I nakon tri stiha, zaboravio sam tekst i opsovao sam punim glasom", rekao je.