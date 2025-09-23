Olivera Matijević o zaradi u glazbenoj industriji i novom modnom projektu: 'Zadovoljna sam i zaljubljena'

Zadranka Olivera Matijević (35) već je godinama prepoznatljivo ime na glazbenoj sceni, no osim glazbe, njezin se utjecaj širi i na modnu industriju. Pokrenula je vlastiti brend koji je ubrzo stekao veliki uspjeh i privukao mnoge obožavatelje. Osim što je uspjela spojiti svoje dvije strasti, glazbu i modu, Olivera se okušala i u reality showu ''Gospodin Savršeni'', gdje je pokazala da ima jasne stavove i ne boji se iskazati tko je. U intervjuu za Net.hr, Olivera je otkrila što je inspirira, kako balansira između glazbe i mode te kakvi su njezini planovi.

Za početak, kako ste?

Baš ste me uhvatili u trenutku kada sam podvukla crtu na poslovnom planu, tako da sam malo umorna, ali sve u svemu, dobro sam.

Snimate li nove pjesme i možemo li uskoro očekivati neki singl ili možda čak album?

Trenutačno snimam jednu pjesmu koja mi je neočekivano došla, mislim da je pjesma čekala pravi trenutak. Kada je riječ o albumu, to zasad nije u planu, ali vidjet ćemo.

Foto: Privatni Album

Nastupate li aktivno još uvijek? Gdje vas publika najčešće može čuti uživo?

Moram reći da sam zapostavila glazbenu karijeru i nastupe zbog modnog brenda koji sam pokrenula, tako da nastupi kreću uskoro.

Biste li voljeli napraviti veću karijeru na regionalnoj glazbenoj sceni i postoji li konkretan plan za to?

Ja sam generalno jako zadovoljna sa svim što sam napravila dosada, tako da ne bih "pucala" na visoko.

Koliko je danas teško mladim izvođačima uspjeti bez velikog producenta ili novca?

Ovo je dobro pitanje, iako bi se moglo reći da je danas puno lakše i brže doći do slave. Živimo u vremenu kad su društvene mreže postale broj jedan za bilo kakvu reklamu ili posao. Možete u sekundi postati viralni, a ujedno i slavni.

Foto: Privatni Album

Može li se od glazbe u Hrvatskoj (ili regiji) pristojno živjeti ako ne spadate u A listu glazbenika?

Naravno da se može, jako dobro znamo koje cifre se vrte u glazbenoj industriji. Ne moraš spadati u A-listu glazbenika da bi napravili veliki posao i zaradili za vrlo pristojan život.

Pokrenuli ste i modni brend – kako ide posao i što vam je bila inspiracija za to? Vidite li se u budućnosti više u modnom biznisu ili u glazbi – ili je moguće uspješno balansirati oboje?

Tako je, pokrenula sam vlastiti brand koji se temelji na sportskoj odjeći. Inspiracija su mi bile sve djevojke, žene koje nemaju samopouzdanja. Željela sam svakoj ženi dati nešto zbog čega će se osjećati lijepo u svojoj koži. Nažalost, nije moguće balansirati oboje, pogotovo jer sam perfekcionist i sve mora biti kako treba. Ili nikako. Svakako znam da je moj poziv glazba i jednostavno to je nešto što živim, zato sam odlučila glazbu staviti na prvo mjesto, gdje je i bila.

Foto: Antonio Zubčić

Kako danas gledate na sudjelovanje u showu “Gospodin Savršeni”?

Prošlo je dosta vremena od mog sudjelovanja, ali i dan-danas me jako puno ljudi zna pitati i prokomentirati neke situacije. Mislim da sam bila svoja i u skladu s tim se ponašala, tako da danas gledam na to kao jednu veliku lekciju, ali i iskustvo koje se ne zaboravlja.

Jeste li tamo zapravo tražili ljubav ili je to bio više izazov i medijska prilika?

U tom sam periodu bila slobodna djevojka, iskreno izazov je bio, ali naravno i prilika da se možda dogodi ljubav, jer u mom poslu je jako teško naći partnera koji će vam biti podrška.

Foto: Antonio Zubčić

Jeste li danas zaljubljeni? Ima li netko poseban u vašem životu?

Ja sam uvijek zaljubljena, život je lijep.

Kako gledate na to što su vas mediji povezivali s jednim hrvatskim reprezentativcem – smeta li vam takav publicitet?

Mediji su tu da pišu svašta, naravno da kad se bavite javnim poslom, ste nekako izloženi i vaš život je javan, ali više puta sam rekla da mi je smetalo. Mislim da karijeru ne treba graditi na skandalima ili nekim pričama, jer sve to ostane na internetu.

Kakav muškarac može osvojiti vaše srce – i što vam je najvažnije u vezi?

Muškarac koji će prije svega biti moj prijatelj, oslonac, prva osoba kojoj se mogu povjeriti za bilo što i bilo kad. Osoba na koju se mogu osloniti i koja će mi biti podrška, kao i ja njemu. U vezi mi je najvažnije povjerenje, jer bez toga nema ničega, ali također i komunikacija. Smatram da je dobra komunikacija između partnera ključ svake veze, braka.

Što planirate u skorijoj budućnosti?

Što se tiče mojih skorijih planova, zasad imam snimanje pjesme i spota. Paralelno s tim moram odraditi sve oko pripreme nastupa, probe... Fokus je na tome jer tu ima dosta posla s obzirom na to da sam neko vrijeme bila "out".

