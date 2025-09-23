Tko je kandidatkinja za prvu predsjednicu FIA-e? Poduzetnica je, a krasi ju i dobar izgled

Zgodna i pedantna 28-godišnja švicarska vozačica trkačih automobila Laura Villars izazvala je veliko iznenađenje javnosti najavivši svoju kandidaturu za predsjednicu Međunarodne automobilističke federacije (FIA).

Iako FIA još uvijek nije službeno zaprimila njezinu kandidaturu, Laura je jasno dala do znanja da ima ozbiljne namjere kandidirati se.

Službene nominacije otvaraju se 3. listopada, a krajnji rok za prijavu kandidature i predaju predsjedničke liste je 24. listopada. Popis mora sadržavati deset članova, uključujući predsjednika Senata, zamjenike za sport i mobilnost, te sedam potpredsjednika za sport.

Foto: Profimedia

Kandidaturom bi postala treća kandidatkinja u utrci za ovu prestižnu funkciju. Pridružila bi se tako aktualnom predsjedniku Mohammedu Benu Sulayemu i bivšem F1 sucu Timu Mayeru.

Foto: Profimedia

Villars je debitirala u auto-moto sportu 2023. godine u Ultimate Cup Series (razina Formula 3), a iste godine vozila je i u Formula 4 UAE. U 2024. godini nastupala je u Formula 4 Saudijske Arabije, dok se u 2025. natječe u Ligier European Series, prvenstvu inspiriranom legendarnom utrkom 24 sata Le Mansa gdje dijeli trkaći automobil, to jest bolid JS P4 s Darijem Cabanelasom, a utrke se održavaju na stazama poput Barcelone, Le Mansa, Spa-Francorchampsa, Silverstonea i drugih.

Foto: Profimedia

Nakon četiri runde i sedam utrka, Villars je upisala najbolji rezultat na 10. mjestu i osvojila dva boda. Nije nastupila u posljednjoj utrci Spa krajem kolovoza.

Poduzetnica i zagovornica promjena

Osim sportske karijere, Villars je 2021. osnovala prve tvrtke. Opisuje se kao "strastvena poduzetnica i posvećena vozačica s jedinstvenim spojem poslovanja, luksuza i vrhunskog sporta." Diplomirala je menadžment, a uz poslovni svijet sve se više profilira i u javnosti. Njezini su se intervjui pojavili u, a broj pratitelja na Instagramu porastao je za oko 10.000 nakon objave kandidature.

Jak adut je i izgled

Ova sportašica i poduzetnica odlikuje se i svojom ljepotom. Vitka brineta duboko plavih očiju i lijepog osmjeha sve češće krasi šlagere modnih časopisima poput Ellea i L’Officiela. Na svom Instagram profilu često objavljuje modne kombinacije u kojima se ističe njezina dobra forma.

Kandidatura s jasnom porukom

Villars je u svom priopćenju izjavila kako želi FIA-u učiniti "demokratskijom, transparentnijom, odgovornijom" te "otvorenom za žene i nove generacije." Naglasila je potrebu za većom raznolikošću i inovacijama kako bi se moto sport nastavio razvijati i privlačiti mlade širom svijeta.

Foto: Profimedia

Osnaživanje žena

U ovom pretežito muškom sportu, Villars nastoji osvjestiti javnost da u ovoj industriji ima više no dovoljno mjesta za žene.

“Uvijek sam se zalagala za žene. Izuzetno poštujem žene poput Susie Wolff i ono što je napravila s F1 Academy. Također poštujem Michele Mouton, bila je velika vozačica. Vjerujem da je danas vrijeme da se ruše prepreke, pogotovo kao žena i kao mlada osoba.” kazala je u jednom od intervjua.

Foto: Profimedia

Ipak, u FIA-inim krugovima pojavile su se sumnje u ozbiljnost njezine kandidature, jer, kako je rekao jedan neimenovani izvor, "malo je ljudi unutar FIA-e koji je poznaju ili vjeruju da može okupiti profesionalni tim".

Villars skepticima odgovara samouvjereno: “Dolazim s velikim timom, s ljudima koji su stariji i iskusniji od mene i koji imaju sve potrebne kompetencije. Moj cjelokupni program bit će objavljen uskoro, kao i lista suradnika. Nemam što dokazivati.”

Na pitanje vjeruje li da stvarno ima šanse za pobjedu, Villars je odlučno odgovorila: “Naravno da vjerujem. Kandidatura je vrlo ozbiljna. Sve točke mog programa bit će uskoro objavljene online.” Hoće li joj uspjeti probiti se do čelne pozicije ove moćne organizacije, ostaje za vidjeti, no njezina poruka i odlučnost već sada su privukle pažnju cijelog svijeta.

