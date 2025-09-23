JESEN JE STIGLA /

Temperature padaju i do 10 stupnjeva, evo kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana

Pod utjecajem ciklone nastavak jesenskog tjedna u znaku pravog jesenskog vremena, bit će nestabilno s kišom i pljuskovima, utorak većinom na zapadu zemlje, a onda u srijedu i drugdje.

Prijepodne na zapadu umjereno i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. U Dalmaciji i Slavoniji barem djelomice sunčano i suho. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, na moru umjereno i jako jugo, koje već ujutro na sjevernom dijelu okreće na buru. Jutarnja temperatura na kopnu od 12 do 16, uz obalu između 19 i 22.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo s kišom i pljuskovima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz koji će osvježiti, temperatura će biti oko 23, 24 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupni porast naoblake, ali bit će i još dosta sunčana vremena te će ostati većinom suho. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera uz koji će temperatura biti malo niža u odnosu na ponedjeljak.

U Dalmaciji postupno sve više oblaka, poneki pljusak je moguć prema sjeveru, navečer i oko Splita, dok će na jugu ostati suho. Uz umjereno i jako jugo temperatura tek malo niža.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, u gorju i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Lokalno će biti i izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočnjak i bura, a temperatura od 20 u gorju do 26 na moru. Više u prognozi Damjane Ćurkov Majaroš.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.9.2025.
6:00
Damjana Ćurkov Majaroš
VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx