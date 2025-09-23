Temperature padaju i do 10 stupnjeva, evo kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih dana

JESEN JE STIGLA /

Pod utjecajem ciklone nastavak jesenskog tjedna u znaku pravog jesenskog vremena, bit će nestabilno s kišom i pljuskovima, utorak većinom na zapadu zemlje, a onda u srijedu i drugdje.

Prijepodne na zapadu umjereno i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. U Dalmaciji i Slavoniji barem djelomice sunčano i suho. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, na moru umjereno i jako jugo, koje već ujutro na sjevernom dijelu okreće na buru. Jutarnja temperatura na kopnu od 12 do 16, uz obalu između 19 i 22.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima promjenjivo s kišom i pljuskovima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar uz koji će osvježiti, temperatura će biti oko 23, 24 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupni porast naoblake, ali bit će i još dosta sunčana vremena te će ostati većinom suho. Zapuhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera uz koji će temperatura biti malo niža u odnosu na ponedjeljak.

U Dalmaciji postupno sve više oblaka, poneki pljusak je moguć prema sjeveru, navečer i oko Splita, dok će na jugu ostati suho. Uz umjereno i jako jugo temperatura tek malo niža.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, u gorju i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Lokalno će biti i izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren istočnjak i bura, a temperatura od 20 u gorju do 26 na moru. Više u prognozi Damjane Ćurkov Majaroš.