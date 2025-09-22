NEĆEMO VAS ZABORAVITI /

U Hrvatskoj živi 50.000 ljudi oboljelih od demencije: 'Ako izgubimo sjećanje, izgubili smo sebe'

Broj oboljelih od demencije u stalnom je porastu. U Hrvatskoj s njom danas živi oko 50 tisuća ljudi – gotovo jednako koliko i cijeli grad Šibenik. U svijetu ih je već 55 milijuna, a procjene govore da bi se do 2050. godine taj broj mogao utrostručiti.

Iza statistike kriju se osobne priče. Gospođa Sanja Klajić Grotić i njezina sestra godinama su bile uz majku u borbi s Alzheimerom. Uspomene, kaže, nikada ne blijede, iako bolest mijenja svakodnevicu cijele obitelji.

„Ako izgubimo sjećanja izgubili smo sebe. Zato se trebamo truditi svi mi zajedno da oboljelim dementnim osobama omogućimo pravovremenu dijagnostiku, adekvatnu skrb i svakako da im i kao pojedinci i kao društvo - sačuvamo dostojanstvo“. Više donosi Tea Mihanović.

22.9.2025.
23:42
Tea Mihanović
DemencijaHzjzHrvatska
