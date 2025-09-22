Profesor Vladimir Margeta o afričkoj svinjskoj kugi

VIRUS SE ŠIRI SLAVONIJOM /

Počela je eutanazija 10 tisuća zaraženih svinja na farmi Sokolovac i trajat će do kraja tjedna. Velike farme i granični prijelazi pojačano se nadziru, a onome koga policija uhvati da svjesno šiti bolest prijete i kaznene prijave.

Situacija u Skolovcu pratimo od ranog jutra. Veterinari još uvijek rade, eutanazija počela je oko 9.00 sati, traje čitav dan. Pune se kontejneri s eutanaziranim svinjama. Negdje iza 18.00 sati izvezen je kamion s dva takva kontejnera, no očito je da ima još puno posla.

Pitanje koje zanima sve je kako se virus uopće pojavio na farmi u Sokolovcu koja ima visoke mjere zaštite. To smo pitali i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića. Još uvijek službeno nije utvrđeno, no ministar je rekao kako postoji 90 postotna sumnja da je riječ o ljudskom faktoru.

Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek razgovarao je s Vladimirom Margetom, profesorom Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, koji nam je otkrio zašto je afrička svinjska kuga opasna