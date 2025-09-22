Kako Zagreb diše bez automobila? Pavuna: 'Preko pola milijuna minuta isfurano je na Bajsevima'

BESPLATAN JAVNI PRIJEVOZ /

Obilježava se Europski dan bez automobila. Do 20 sati za automobile je zatvoreno središte Zagreba, a građanima je prigodno osiguran besplatan prijevoz tramvajima i autobusima te javnim biciklima Bajs.

Nije Zagreb jedini, diljem Europe dani bez automobila poput Brisela gdje je jučer održana ista akcija kojom inače završava Europski tjedan mobilnosti, glavna kampanja Europske komisije za podizanje svijesti o mobilnosti u gradovima koje sve više muče prometne gužve, kvaliteta zraka i razina buke. Traže se rješenja za brojnije i veće pješačke zone.

Zagrebački pročelnik za promet, Andro Pavuna zadovoljan je podacima o korištenju javnog bicikla (Zg Bajs) u prvih mjesec dana. "Vidite da gdje god prođete netko vozi Zg Bajs. Prema mojim informacijama preko pola milijuna minuta je zasad 'isfurano' na bajsevima i taj broj će svakako rasti. Sada imamo 500, a idemo prema 2000 bicikala na 180 stanica i taj će broj rasti."

Proširenje pješačkih zona u Zagrebu Pavuna je najavio u Gajevoj i Teslinoj te ulici Pod zidom i u malom dijelu Masarykove. "Osim proširenja najavili smo i uređenje, da napokon te ulice više ne izgledaju kao cesta, nego kao prava pješačka zona. To jest jedan od načina kako ćemo ljude ohrabriti i ponuditi im perspektivu, da imaju pješačke zone, biciklističke staze i brz i učinkovit javni prijevoz u koji iznimno ulažemo." Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalomon.