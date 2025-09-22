Uvode se rigoroznije mjere u ratu protiv afričke svinjske kuge: Upućen apel

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

EUTANAZIJA U TIJEKU /

Počelo je usmrćivanje gotovo 10 tisuća svinja zaraženih afričkom svinjskom kugom na farmi Sokolovac. Na drugoj velikoj farmi u Nemetinu usmrćivanje 1600 svinja je završeno. Zbog prodora virusa uvedene su nove rigoroznije mjere.

Proizvođači su iznimno zabrinuti pa je ministar poljoprivrede danas požurio na teren.

Iz Sokolovca se javio Bojan Uranjek. Objasnio je da je koliko će trajati eutanazija svinja i kada bi farma mogla nastaviti s poslom.

Pojasnio je da je ovo značajna farma za cijelu svinjogojsku proizvodnju u Belju. Dovoljno govori brojka o 10 tisuća tovljenika koji se ovdje nalazi i koji će biti eutanaziran.

