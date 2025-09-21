Svinjogojci očajni, pokušavaju spasiti svoje farme: 'Ako se proširi, raselit će se i ovo malo ljudi'

'SVE ŽIVO PODUZIMAM' /

U Slavoniji i Baranji posebne mjere i iščekivanje eutanazije svinja nakon što je sinoć krizni stožer potvrdio prodor afričke svinjske kuge na dvije velike farme. Jedna od njih je i farma Belja u Sokolovcu gdje je oko 10 tisuća svinja, a druga u Nemetinu s njih 1600.

Od zore je policija na mnogim punktovima gdje provjeravaju gotovo svako vozilo kako bi se spriječilo širenje bolesti. Ministar poljoprivrede koji je preuzeo upravljanje kriznim stožerom otkrio je da je krivac za širenje ove bolesti čovjek. Eutanazija gotovo 12 tisuća svinja trebala bi početi idući tjedan.