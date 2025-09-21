Uživajte u suncu dok traje: RTL-ova meteorologinja otkriva kada nam stiže jesen

STIŽE PROMJENA VREMENA /

Vrijeme i u nedjelju pod utjecajem anticiklone, no ona već polako slabi jer se zapada približava frontalni poremećaj koji će nam donijeti promjenu vremena s astronomskim početkom jeseni. Nedjelja i ponedjeljak još u znaku većinom sunčanog te vrlo toplog i vrućeg vremena, zatim promjenljivo i približavamo se vrijednostima temperature primjerenijima za kraj rujna. Obilniji i izraženiji pljuskovi najvjerojatniji su u srijedu. Više pogledajte u prilogu