Porezna na terenu: Evo što provjeravaju i tko im je na meti

'LOV' NA PODUZETNIKE /

Porezna uprava kreće u lov na poduzetnike koji varaju državu. Na meti posebno tri djelatnosti! Od sutra, pa sve do kraja godine pod povećalom poreznih inspektora bit će: građevina, trgovina na malo, ali i teretane i igraonice. Odnosno sportske i rekreacijske djelatnosti koje se provode kroz udruge. Osim otkrivanja poslodavaca koji sustavno krše porezne propise te time štete državnom proračunu, cilj je akcije zaštiti i radnike, jer provjeravat će se i isplate plaća.