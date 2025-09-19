Nakon dva poraza fokus na Barcelonu: Zagreb čeka velikana...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rukometaši Zagreba upisali su i drugi poraz u skupini B Lige prvaka, izgubivši kod Wisle u Płocku 27-30 (13-17). Utakmica je ponovno razotkrila slabosti hrvatskog prvaka – obranu koja previše popušta i napad bez pravog šutera.

Najbolji igrač Zagreba bio je Igor Beljavski sa sedam pogodaka, no to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih domaćina predvođenih Mitjom Janceom i Lovrom Mihićem. Iako se Zagreb u drugom poluvremenu primaknuo na samo pogodak zaostatka (24-23), snage za potpuni preokret nije bilo.

Statistika dodatno pokazuje razliku – vratari Wisle imali su tri obrane više od Grbavca, koji ionako nema dovoljnu pomoć obrane. Odlazak Srdara i dalje se osjeća na oba kraja terena, dok od pojačanja poput Przytule i Tshkovrebadzea zasad nema značajnijeg učinka.

Nakon dva poraza na startu, Zagreb u sljedećem kolu čeka europski velikan Barcelona, a taj dvoboj mogao bi biti ključan za nastavak sezone i prijeko potrebni povratak samopouzdanja.