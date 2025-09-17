tako se to radi! /

Je li ovo moguće? Naš Šoštarić zabio 12 golova u Ligi prvaka, ali jedna stvar je nevjerojatna
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Szegedu su ovo prvi ovosezonski bodovi, dok je Gudme i nakon dva kola bez bodova...

17.9.2025.
20:43
HINA
Goran Kovacic/pixsell
Hrvatski rukometni reprezentativac Mario Šoštarić bio je junak 36-31 gostujuće pobjede Pick Szegeda protiv GOG Gudmea u susretu 2. kola skupine B Lige prvaka.

Šoštarić je bio najbolji strijelac utakmice sa 12 golova i to uz stopostotni šut 12/12.

Kod Szegeda se Marin Jelinić nije upisao u strijelce, promašio je jedini upućeni šut.

Kod domaćih je Nicolai Pedersen zabio osam golova.

Szegedu su ovo prvi ovosezonski bodovi, dok je Gudme i nakon dva kola bez bodova.

Kasnije u srijedu će u ovoj skupini još biti Wisla Plock i Zagreb, poljski sastav je dobio prvu utakmicu, dok je Zagreb izgubio u Bitolju od Pelistera.

Mario ŠoštarićLiga PrvakaPick Szeged
Je li ovo moguće? Naš Šoštarić zabio 12 golova u Ligi prvaka, ali jedna stvar je nevjerojatna