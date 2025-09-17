Omiljeni Islanđanin među Hrvatima položio tečaj: Evo čime se planira baviti u slobodno vrijeme

Iako trenutno nema reprezentativnih obaveza, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurðsson svoje vrijeme rado provodi u Hrvatskoj. Smjestio se u ''svom'' Zadru, gdje uživa u suncu i miru, a odlučio je iskoristiti priliku i položiti tečaj za voditelja brodice.

Nekadašnji islandski rukometni reprezentativac, koji je poslije kao trener ostvario zapažene rezultate s njemačkom reprezentacijom i klubovima, sada je spreman za nova morska iskustva, već ga idućeg ljeta čeka prva prava plovidba, ili možda još i ovog...

Naravno, i dalje pomno prati što se događa s hrvatskim rukometašima diljem Europe. Podsjetimo, upravo je pod njegovim vodstvom Hrvatska na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj ostvarila sjajan rezultat i izborila je sjajno drugo mjesto mjesto, čime je pokazala da se vraća u krug najjačih svjetskih reprezentacija.

U siječnju slijedi novi izazov, Europsko prvenstvo. Hrvatska je smještena u skupinu sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom, a turnir će se igrati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, dok će se veliko finale održati u danskom Herningu.

