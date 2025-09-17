BIJELI I PLAVI /

Zagrebaši predstavili nove dresove: 'Spaja tradiciju i moderan izgled'

Foto: Igor Soban/pixsell

'Svaki novi dres donosi novu energiju, a posebno je zadovoljstvo kada iza njega stoji partner poput Adidasa'

17.9.2025.
14:33
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Rukometni klub Zagreb ove je sezone potpisao četverogodišnje partnerstvo s Adidasom, a klub je predstavio dresove za novu sezonu 2025./26. 

"Domaći dres ostaje vjeran tradiciji kluba - klasična bijela boja obogaćena je trima prepoznatljivim plavim adidas crtama, dok gostujuća garnitura donosi elegantnu tamnoplavu kombinaciju sa svijetloplavim detaljima i bijelim ovratnikom", stoji na klupskoj stranici

Foto: Intersport

„Svaki novi dres donosi novu energiju, a posebno je zadovoljstvo kada iza njega stoji partner poput Adidasa koji ima dugogodišnju tradiciju u sportu. Posebno mi se sviđa novi dizajn koji spaja tradiciju i moderan izgled i nadam se da ćemo u ovim dresovima donijeti još mnogo uspjeha našem klubu. Dres uostalom predstavlja identitet kluba, ekipe, a i naših navijača“, izjavio je igrač RK Zagreba i hrvatski reprezentativac Filip Glavaš.

Foto: Rk Zagreb

Plavi gostujući dres su Zagrepčani već nosili na utakmici prvog kola hrvatske Premijer lige protiv Trogira, a bijeli su nosili u utakmici Lige prvaka protiv Pelistera. Dresovi su već dostupni u klupskom web shopu.

Rk Zagreb
