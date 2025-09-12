Obrvan objavio popis hrvatske reprezentacije za turnir u Češkoj

Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan objavio je popis igračica za prvo okupljanje u novoj sezoni, odnosno prvi EHF tjedan koji je na rasporedu od 15. do 21. rujna, objavio je HRS.

Na izbornikovom popisu nalazi se 20 rukometašica, a one će se okupiti u Zagrebu 15. rujna odmah nakon toga produžiti put do Preloga. Tri dana kasnije reprezentacija će otputovati u Cheb na turnir na kojemu uz domaćina Češku sudjeluju još Norveška i Turska.

Nekoliko je novih igračica na izbornikovom popisu u odnosu na posljednje okupljanje, odnosno kvalifikacijske susrete protiv Španjolske za SP. To su Petra Frančić (ŽRK Osijek), Hannah Vuljak (RK Podravka Vegeta), Andrea Pavković (Hypo NO), Ema Balašako (Lokomotiva Zagreb). Tu su i oporavljene Josipa Mamić (Podravka Vegeta) te Sara Šenvald(Podravka Vegeta).

Hrvatsku reprezentaciju potkraj godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu kojemu su domaćini Njemačka i Nizozemska. Naša izabrana vrsta igrat će u skupini A zajedno sa Rumunjskom, Danskom i Japanom, a grad domaćin je Rotterdam.

Popis hrvatske ženske seniorske rukometne reprezentacije:

LUCIJA BEŠEN – RK PODRAVKA VEGETA

PETRA MARINOVIĆ – RK PODRAVKA VEGETA

LEA ZETOVIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

ANDREA ŠIMARA – RK PODRAVKA VEGETA

KATJA VUKOVIĆ – RK PODRAVKA VEGETA

PETRA FRANČIĆ – ŽRK OSIJEK

KRISTINA PRKAČIN – RK PODRAVKA VEGETA

TINA BARIŠIĆ – RK PODRAVKA VEGETA

DEJANA MILOSAVLJEVIĆ – HC DUNAREA BRAILA

KATARINA PAVLOVIĆ – ALBA FEHERVAR KC

TENA PETIKA – SV UNION HALLE NEUSTADT

HANNAH VULJAK – RK PODRAVKA VEGETA

IVA BULE – RK DALMATINKA

IVA ZRILIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

ANDREA PAVKOVIĆ – HYPO NO

JOSIPA MAMIĆ – RK PODRAVKA VEGETA

LARA BURIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

ANA DEBELIĆ – RK PODRAVKA VEGETA

SARA ŠENVALD – RK PODRAVKA VEGETA

EMA BALAŠKO – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

