Obrvan objavio popis hrvatske reprezentacije za turnir u Češkoj
Na Obrvanovom popisu nalazi se 20 rukometašica
Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan objavio je popis igračica za prvo okupljanje u novoj sezoni, odnosno prvi EHF tjedan koji je na rasporedu od 15. do 21. rujna, objavio je HRS.
Na izbornikovom popisu nalazi se 20 rukometašica, a one će se okupiti u Zagrebu 15. rujna odmah nakon toga produžiti put do Preloga. Tri dana kasnije reprezentacija će otputovati u Cheb na turnir na kojemu uz domaćina Češku sudjeluju još Norveška i Turska.
Nekoliko je novih igračica na izbornikovom popisu u odnosu na posljednje okupljanje, odnosno kvalifikacijske susrete protiv Španjolske za SP. To su Petra Frančić (ŽRK Osijek), Hannah Vuljak (RK Podravka Vegeta), Andrea Pavković (Hypo NO), Ema Balašako (Lokomotiva Zagreb). Tu su i oporavljene Josipa Mamić (Podravka Vegeta) te Sara Šenvald(Podravka Vegeta).
Hrvatsku reprezentaciju potkraj godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu kojemu su domaćini Njemačka i Nizozemska. Naša izabrana vrsta igrat će u skupini A zajedno sa Rumunjskom, Danskom i Japanom, a grad domaćin je Rotterdam.
Popis hrvatske ženske seniorske rukometne reprezentacije:
LUCIJA BEŠEN – RK PODRAVKA VEGETA
PETRA MARINOVIĆ – RK PODRAVKA VEGETA
LEA ZETOVIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB
ANDREA ŠIMARA – RK PODRAVKA VEGETA
KATJA VUKOVIĆ – RK PODRAVKA VEGETA
PETRA FRANČIĆ – ŽRK OSIJEK
KRISTINA PRKAČIN – RK PODRAVKA VEGETA
TINA BARIŠIĆ – RK PODRAVKA VEGETA
DEJANA MILOSAVLJEVIĆ – HC DUNAREA BRAILA
KATARINA PAVLOVIĆ – ALBA FEHERVAR KC
TENA PETIKA – SV UNION HALLE NEUSTADT
HANNAH VULJAK – RK PODRAVKA VEGETA
IVA BULE – RK DALMATINKA
IVA ZRILIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB
ANDREA PAVKOVIĆ – HYPO NO
JOSIPA MAMIĆ – RK PODRAVKA VEGETA
LARA BURIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB
ANA DEBELIĆ – RK PODRAVKA VEGETA
SARA ŠENVALD – RK PODRAVKA VEGETA
EMA BALAŠKO – RK LOKOMOTIVA ZAGREB
