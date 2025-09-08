Preminuo slavni trener i otac proslavljenog reprezentativca

Preminuo je Davorin Štrlek, bivši trener i otac proslavljenog reprezentativca Manuela Štrleka. Vijest je kasno sinoć potvrdio RK Zagreb, koji je objavio:

"S tugom javljamo da je preminuo naš bivši trener Davorin Štrlek, otac Manuela Štrleka. Iskreno saučešće izražavamo obitelji i najbližima. Počivao u miru."

Štrlek je ostavio dubok pečat u mlađim kategorijama hrvatskog rukometa. Vodio je juniore i kadete RK Sesveta, a u sezoni 2018./19. dobio je priliku na klupi seniorske ekipe, kada je klub spasio od ispadanja iz Premijer lige. Posebno je bio poznat po svom radu s mladim igračima i pedagoškom pristupu.

Podrška sinu Manuelu

Osim trenerskog rada, Davorin Štrlek bio je najveća podrška sinu Manuelu, jednom od najboljih hrvatskih rukometaša. U jednom intervjuu iskreno je opisao kako je proživljavao utakmice:

Navijački do boli

"Navijački do boli, emocije su toliko bile snažne da nemam riječi za to. Tak snažno proživjeti utakmicu, gdje je još Manuel tak' odlično odigrao, to je nešto super", kazao je svojevremeno Davorin Štrlek za Net.hr.

Njegova strast za rukometom i ljubav prema sinu ostat će zapamćeni među svima koji su ga poznavali.

Tko je Manuel Štrlek?

Manuel Štrlek godinama je bio jedan od ključnih igrača hrvatske rukometne reprezentacije. S Hrvatskom je osvojio brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj 2009. i u Španjolskoj 2013., a bio je i dio momčadi koja je 2010. na Europskom prvenstvu u Austriji stigla do srebra. Igrao je na poziciji lijevog krila i slovio za jednog od najboljih na svijetu na toj poziciji.

Klupsku karijeru započeo je u Zagrebu, odakle je 2012. prešao u poljski Kielce. Tamo je proveo šest godina i osvojio Ligu prvaka 2016., a zatim je od 2018. nosio dres mađarskog Veszprema. Nakon četiri godine u Mađarskoj igrao je i u Poljskoj za Wislu Plock, potvrđujući status jednog od najuspješnijih hrvatskih rukometaša u inozemstvu.