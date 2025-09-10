Zagrebaši nisu uspjeli: Imali su napad za bod, ali na kraju porazom otvorili Ligu prvaka

Rukometaši Zagreba otvorili su novo izdanje Lige prvaka porazom u Bitoli od makedonskog prvaka Eurofarm Pelistera sa 23-25 (12-13).

Rukometaši hrvatskog prvaka porazom su otvorili nastup u elitom natjecanju "Starog kontinenta". Zagreb je imao napad za izjednačenje, ali nažalost nije uspio izvući bod.

Makedonski prvak je odlično otvorio susret, poveo je 4-1, a vodio je i 8-4. Zagreb je u završnici prvog dijela zaigrao bolje i u nekoliko navrata se približio na svega gol zaostatka, a s minus jedan je otišao i na odmor (12-13).

Na otvaranju drugog dijela, Zagreb je serijom 4-1 stigao i do prednosti (16-14). Domaćin je ubrzo izjednačio (16-16), a potom i poveo 18-17 nakon čega više nije ispuštao vodstvo.

Sve o rukometnom klubu Zagreb čitajte na portalu Net.hr

U dva navrata domaćin je imao tri gola prednosti (22-19, 23-20), no Zagreb je u zadnju minutu ušao s golom zaostatka (23-24).

Hrvatski sastav je u tim trenucima s dvije sjajne obrane izvukao Ante Grbavac obranivši udarce Filipa Kuzmanovskog i Zharka Peševskog. Zagreb je 20 sekundi prije kraja imao i napad za izjednačenje. Nažalost, nije uspio. Saeid Heidarirad je obranio udaraca Aleksa Kavčića, a potom zabio u prazna suparnička vrata za konačnih 25-23.

U pobjedničkim redovima najefikasniji su bili Dejan Manaskov s osam, te Kuzmanovski sa šest golova, dok su Zagreb predvodili Filip Glavaš sa sedam i Davor Ćavar s tri gola, dok je Grbavac sakupio devet obrana.

Marašu dva gola u porazu PSG-a

U drugom večerašnjem susretu iz ove skupine europski prvak Magdeburg je pobijedio PSG sa 37-31. Magdeburg su do pobjede vukli sjajni Felix Claar sa 11 golova, te Omar Ingi Magnusson s osam golova. Kod Francuza istaknuo se Kamil Syprzak sa 13 golova, dok je naš Mateo Maraš postigao dva gola.

U četvrtak se sastaju Pick Szeged - Wisla Plock, te Barcelona - GOG Gudme.

U prvim susretima iz A skupine Aalborg je pobijedio Veszprem sa 32-28, dok je Sporting na gostovanju u Bukureštu porazio Dinamo 33-30.

Martinović i Cindrić strijelci u porazu Veszprema

Aalborg je do pobjede predvodio Thomas Sommer Arnoldsen sa šest golova, dok su Mads Hangaard, Felix Peter Moller i Buster Juul-Lassen zabili po pet golova. Na suprotnoj strani Nedim Remili je bio najefikasniji s osam golova. Hrvatski rukometaš Ivan Martinović je zabio dva, a Luka Cindrić jedan gol.

U četvrtak će igrati Nantes - Fuchse Berlin, te Kielce - Kolstad.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši Zagreba kreću u novu sezonu Lige prvaka, skupina je iznimno teška