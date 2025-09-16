DOMAĆI RUKOMET /

Bivši izbornik napustio klub nakon prvog kola, na klupu se vraća poznato ime

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Bivši izbornik je prije šest mjeseci stigao na klupu Sesveta

16.9.2025.
15:33
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Željko Babić više nije trener Sesveta. Bivši izbornik je prije šest mjeseci stigao na klupu Sesveta, izborio je plasman u Europsku ligu, ali sada odlazi s klupe nakon prvog kola i poraza od Dugog Sela.

Kako navode Sportske novosti, do rastanka između Babića i kluba je došlo sporazumno, zbog privatnih razloga. Poznato je i da će momčad voditi Igor Vori. On je na klupi bio i prije dolaska Babića i sportski je direktor kluba tako da neće doći do tektonskih promjena u rukometnom klubu iz Sesveta. 

Željko Babić u karijeri je vodio Meškov, Gorenje, Pelister Olympiacos, a u hrvatskoj reprezentaciji prvo je bio pomoćnik Slavku Goluži, a potom i izbornik.

željko BabićMrk SesveteIgor Vori
