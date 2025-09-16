Bivši izbornik napustio klub nakon prvog kola, na klupu se vraća poznato ime

Željko Babić više nije trener Sesveta. Bivši izbornik je prije šest mjeseci stigao na klupu Sesveta, izborio je plasman u Europsku ligu, ali sada odlazi s klupe nakon prvog kola i poraza od Dugog Sela.

Kako navode Sportske novosti, do rastanka između Babića i kluba je došlo sporazumno, zbog privatnih razloga. Poznato je i da će momčad voditi Igor Vori. On je na klupi bio i prije dolaska Babića i sportski je direktor kluba tako da neće doći do tektonskih promjena u rukometnom klubu iz Sesveta.

Željko Babić u karijeri je vodio Meškov, Gorenje, Pelister i Olympiacos, a u hrvatskoj reprezentaciji prvo je bio pomoćnik Slavku Goluži, a potom i izbornik.

