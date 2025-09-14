POČASNI ZADRANIN /

Izbornik se stvarno zaljubio u hrvatski način života: Pogledajte gdje su ga kamere uhvatile

Foto: Sime Zelic/pixsell

Sigurdsson će s Hrvatskom pokušati napraviti veliki rezultat i na Europskom prvenstvu

14.9.2025.
15:00
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije donio je ove zime veliki uspjehu Hrvatsku. Vratio je našu reprezentaciju u vrh svjetskog rukometa srebrnom medaljom na Svjetskom prvenstvu.

Dagur je već više puta pričao o tome da se zaljubio u hrvatsku i hrvatski način života, a posebice Zadar u kojem ima i kuću. U nedjelju su ga fotoreporteri Pixsella uhvatili na doručku u restoranu u centru Zadra u društvu supruge. 

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr

Sigurdsson će s Hrvatskom pokušati napraviti veliki rezultat i na Europskom prvenstvu koje se sljedećeg siječnja održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, a naši će rukometaši biti u skupini s Gruzijom, Nizozemskom i Švedskom.

Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna Reprezentacija
