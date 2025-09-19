Roditelji najavili prosvjed protiv nasilja u Dubravi: 'Dosta šutnje - zaštitimo djecu!

'JA VAS SE NE BOJIM' /

U zagrebačkoj Dubravi iduće će nedjelje biti održan prosvjed pod geslom “Dosta šutnje – zaštitimo djecu!”. Organizatori žele upozoriti na sve češće slučajeve nasilja nad maloljetnicima. Helena Ančić, u ime roditelja, prijavila je skup policiji i angažirala 13 zaštitara.

„Ova organizacija je puno dublja i seže puno dublje, nas ima doista jako puno. Ja sam odlučila istupiti sa svojim imenom i prezimenom i reći: ‘Ja vas se ne bojim’. Ne boji vas se nitko od nas. Idemo zaštititi našu djecu i poslati poruku cijeloj Hrvatskoj i Zagrebu – zaštitimo djecu i neka budu sigurna“, poručila je Helena Ančić.

Podsjetimo, prije dva tjedna učenici koji su tek krenuli u srednju školu postali su meta nasilnika, što je potvrdila i policija. Majka jednog od napadnutih dječaka ističe da njezino dijete već drugi tjedan ne ide u školu, a naknadno mu je ponuđena psihološka pomoć.

„Ozljede zacjeljuju polako, ide na bolje, sve izgleda dobro. Hvala Bogu nema težih posljedica u vidu lomova pa da je oporavak puno duži. Ali moram reći da je to psihička trauma koja će ostaviti traga na njemu“, kazala je majka ozlijeđenog dječaka. Više doznajte u priči Leone Šiljeg.