Keramičar zaradi 5000 eura za jednu kupaonicu: Koliko je u 5 godina poskupilo postavljanje pločica?

Zašto o zašto i ja nisam keramičar? Zapitali su se mnogi nakon što je Saša Keramičar, inače Ukrajinac Oleksandr iz Osijeka, na Instagramu objavio da će svoj posao u jednoj kupaonici naplatiti 5000 eura.

Pa se odmah razvila rasprava da je to preskupo, i kako keramičar po satu zarađuje više nego liječnik. Direktov Rikardo Stojkovski raspitao se koliko bi vas stvarno koštale pločice za jednu kupaonicu, i usput doznao koliku satnicu imaju - parketari.

 

19.9.2025.
7:54
RTL Direkt
Keramičar
