Putnički avion 18 minuta kružio oko zračne luke prije nego što je sletio: Razlog je šokantan

18 minuta trajala je neizvjesnost. 18 minuta je iznad Korzike kružio putnički avion jer nije mogao sletjeti. Razlog će vas šokirati: kontrolor leta je zaspao. MOOLIIIM!!!

Avion koji je krenuo iz Pariza za Korziku kasnio je sat vremena, pa je kontrolor malo odrijemao. Kako je bio jedini u smjeni, nitko drugi nije mogao dozvoliti slijetanje avionu niti upaliti svjetla na pisti. Kontrolora su na kraju budili i vatrogasci i policija. Nije bilo panike kažu iz aviokompanije, a kapetan je poručio: da u karijeri dugoj nekoliko desetljeća nije doživio ovakvu situaciju. 

18.9.2025.
23:34
RTL Direkt
AvionKontrolor LetaKorzika
