Kako se vlast riješila Kimmela? 'Gledajte, ovo možemo napraviti na lakši ili na teži način'

Nije čak bila ni šala, više komentar. "MAGA banda očajnički pokušava okarakterizirati ovog klinca koji je ubio Charlieja Kirka kao bilo što drugo osim jednog od njih i čini sve što može da iz toga izvuče političke bodove", rekao je u monologu u svom "late night showu" u ponedjeljak Jimmy Kimmel.

Onda je slijedila šala na račun Trumpova odgovora na pitanje dva dana nakon Kirkova ubojstva, kada mu je reporter izrazio sućut povodom gubitka prijatelja Charlieja Kirka i pitao ga kako se osobno drži. "Mislim da vrlo dobro. I, usput, tamo vidite kamione. Upravo su započeli izgradnju nove plesne dvorane za Bijelu kuću, što je nešto što pokušavaju dobiti, kao što znate, već oko 150 godina. I bit će prekrasna", tako je glasio odgovor američkog predsjednika.

"On je u četvrtoj fazi tugovanja - izgradnja", komentirao je Jimmy Kimmel, dodavši da "ovo nije način na koji odrasla osoba tuguje za nekim koga je zvao prijateljem, ovako četverogodišnjak tuguje za zlatnom ribicom".

Ekspresno pronašli način

I dan i pol, nikom ništa. Sve dok Brendan Carr, od Trumpa imenovani predsjednik Federalne komisije za komunikacije, nije jučer dao svoj komentar u jednom podcastu. "To je vrlo, vrlo bolesno. Gledajte, ovo možemo napraviti na lakši ili na teži način. Ove kompanije mogu pronaći načine da promijene ponašanje, da poduzmu akcije protiv Kimmela, ili će biti dodatnog posla za nas u budućnosti", jasno je poručio Carr.

I pronašli su način - emisija je sinoć ukinuta na neodređeno, dok je gošća komičarka Wanda Sykes koja je trebala nastupiti već bila na putu za snimanje. "Ukinuo je slobodu govora u prvoj godini. Hej, za one od vas koji se mole, sada je vrijeme da to učinite", komentirala je Sykes kasnije na Instagram.

Slično misle mnogi Amerikanci. "Ovo se nikad nije dogodilo. Ako ne vodite računa o tome što ovo znači za slobodu govora u Sjedinjenim Državama, onda se ili s time slažete ili se namjerno pravite glupima", smatra Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

'Nisu ništa bolji od Kim Jong Una'

Reagirali su komičari diljem svijeta pa i kod nas, recimo fotografijom na kojoj Trump zahvaljuje savjetniku za medije Kim Jong Unu. "Izgleda da se lagano, što se tiče medija, Amerika pretvara u Sjevernu Koreju, gdje stvarno moraš paziti što ćeš reći, što se tiče satire ili kritike javnih ličnosti, naročito predsjednika i njegova kabineta. Ako se to zabrani, ako se satira satre, onda nisu ništa bolji od Kim Jong Una", kaže autor fotografije, satiričar Siniša Mareković Car.

Signala u kojem smjeru će se ići bilo je još u srpnju, kada je najavljen kraj "Late Showa sa Stephenom Colbertom", inače dobitnika Emmyja za najbolji talk show. I Stephen Colbert i Jimmy Kimmel od prvog dana prvog mandata kritizirali su i ismijavali Trumpa, što je on očito shvatio osobno. "On nema talenta. Fallon nema talenta. Kimmel nema talenta. Oni su sljedeći, otići će. Čujem da će otići", komentirao je Trump Colbertovo ukidanje još u kolovozu.

"Ovo je kombinacija autoritarnih težnji unutar vlasti i korporativne kontrole. One se sad isprepliću. Korporacije će se uvijek svrstati uz novac, neće se svrstati uz stvari koje su "dobra ideja", kao što je sloboda govora. Neće", uvjeren je Cody Brown.

Trump: 'Imao je jako lošu gledanost'

Istovremeno, Donald Trump uživao je u kraljevskom tretmanu u Engleskoj, gdje mu je Charles omogućio vožnju u zlatnoj kočiji, da iz vrta dvorca Windsor gleda prelet aviona, a onda i da jede prepeličja jaja i druge delicije na banketu upriličenom samo njemu u čast. "Ovo je sigurno jedna od najvećih počasti u mom životu. Veliko poštovanje prema vama i prema vašoj zemlji", rekao je Trump na početku govora kojeg je održao na banketu.

Ali i dalje nula poštovanja prema Jimmyju Kimmelu, kako je dao do znanja na današnjoj presici s britanskim premijerom. "Jimmy Kimmel nije talentirana osoba. Imao je jako loše gledanosti i trebali su ga davno otpustiti. Dakle, možete to nazvati slobodom govora ili ne. Otpušten je zbog nedostatka talenta", rekao je Trump.

Barack Obama kaže da je ovo nova i opasna razina cancel kulture i vladinog pritiska na medije. Gari Kasparov kaže da Trump medije porobljuje isto kao Putin u Rusiji. I pitanje je, doista, što slijedi.

"Vi zbilja želite završiti kao Colbert? Vi ekipa morate prestati biti glupi. Jednostavno umuknite ili će vas otkazati, idioti!", govorio je žiteljima South Parka u prvoj epizodi nove sezone sam Isus Krist. Tako su se zezali autori Trey Parker i Matt Stone, stavljajući Trumpa u krevet sa samim vragom. Sad se spominje da bi upravo oni mogli biti otkazani.

A za slobodu govora u Americi porazno je što se uopće priča o tome - tko je sljedeći.