Zvijezde šokirane zbog suspenzije Jimmyja Kimmela!': Je li sloboda govora u Americi pod prijetnjom?

Američka televizijska mreža ABC iznenada je povukla emisiju "Jimmy Kimmel Live!" s programa, a odluka je izazvala brojne reakcije u svijetu zabave i politike. Popularni voditelj Jimmy Kimmel (57) tijekom svoje emisije komentirao je da je ubojica konzervativnog aktivista Charlieja Kirka (31) dio "MAGA bande", što je izazvalo oštre reakcije desnice. ABC je objavio da je emisija povučena na neodređeno vrijeme, stoga Kimmelov povratak ostaje neizvjestan.

Predsjednik SAD-a Donald Trump (79) na svojoj platformi Truth Social komentirao je odluku ABC-a i poručio da je riječ o "odličnim vijestima za Ameriku", nazvavši Kimmela "netalentiranim" te prozvao i njegove kolege Jimmy Fallona i Setha Meyersa.

Glumac Ben Stiller (58) komentirao je na platformi X da "ovo nije u redu".

Komičarka Wanda Sykes (60), koja je trebala gostovati u emisiji na dan njezina ukidanja, objavila je na instagram svoju reakciju i poručila je kako je "sloboda govora ugašena u prvoj godini Trumpovog povratka".

Glumica Jean Smart (74), poznata po ulozi u seriji "Hacks", rekla je da je Kimmel "koristio slobodu govora, ne govor mržnje".

Foto: Profimedia

Komičarka Kathy Griffin (64), koja je i sama bila meta političkih napada, pozvala je fanove da "budu glasni i stanu uz Jimmyja".

Foto: Ar4/wenn/pixsell/wenn/pixsell.

Glumac Michael Keaton (74) u sad obrisanom postu apelirao je na mreže da se "usprotive političkom pritisku".

Foto: profimedia

Glazbenik John Legend (46), poznat po društvenom aktivizmu, podržao je Kimmela dijeljenjem objave koja kritizira politički pritisak na medije i upozorava na opasnost gušenja slobode govora.

Foto: Profimedia

Novinar i voditelj Chris Hayes (46) izjavio je da je ovo "najdirektniji napad države na slobodu govora koji je ikad vidio".

Odluka je šokirala i Kimmelov tim, koji je još pripremao emisiju kada je stigla vijest o suspenziji. Publika je već bila ispred studija u Hollywoodu kada je snimanje otkazano. Kimmel, koji je na ABC-u više od dva desetljeća, zasad se nije javno oglasio.

