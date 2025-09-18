OBOŽAVA HRVATSKU /

Ed Sheeran navija za Hajduk? Ponosno pozirao s dresom u ruci, fanovi u šoku

Ed Sheeran navija za Hajduk? Ponosno pozirao s dresom u ruci, fanovi u šoku
Foto: Profimedia

Ispod objave na društvenim mrežama nižu se pozitivni komentari

18.9.2025.
8:35
Lea Obelić
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britanski pjevač i tekstopisac Ed Sheeran (34) ovoga je ljeta boravio u Dalmaciji, gdje je snimao spot za novu pjesmu ''Camera'', a iz Splita je ponio i poseban suvenir – Hajdukov dres s njegovim imenom i omiljenim brojem. Fotografija s dresom objavljena je na službenoj stranici Hajduka uz poruku zahvale. Glazbenik je pozirao na krovu splitskog hotela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

''Ed Sheeran s Hajdukovim dresom! Jedan od najvećih glazbenika današnjice posjetio je Split i snimio spot za svoj novi album te ponio sa sobom najlipšu uspomenu – novi gostujući dres Hajduka s njegovim imenom i omiljenim brojem. Ed, hvala što si odabrao Split i ponio dio Hajduka sa sobom!'', stoji u objavi- 

Ispod objave počeli su se nizati razni komentari poput: ''He's in love with the shape of Split'', ''I Ed je za Hajduk'', ''Koja legenda''.

Podsjetimo, u spotu se pojavljuje i britanska glumica Phoebe Dynevor (30). Objavljen je prošlog tjedna, a Dynevor u njemu tumači Edovu djevojku. Sheeran je otkrio kako je priča inspirirana njegovim brakom s Cherry Seaborn, ali je umjesto osobnih snimki odlučio ključne trenutke dočarati kroz glumu. Dodao je i kako mu spot ima posebno značenje te da mu je boravak u Hrvatskoj bio poput malog odmora.

POGLEDAJTE VIDEO: Od autobusa bez vozača do dokaza o ubojstvu Navaljnog. Ovo je Direktov pregled dana

Ed SheeranHajdukPheobe Dynevor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBOŽAVA HRVATSKU /
Ed Sheeran navija za Hajduk? Ponosno pozirao s dresom u ruci, fanovi u šoku