Ed Sheeran navija za Hajduk? Ponosno pozirao s dresom u ruci, fanovi u šoku

Britanski pjevač i tekstopisac Ed Sheeran (34) ovoga je ljeta boravio u Dalmaciji, gdje je snimao spot za novu pjesmu ''Camera'', a iz Splita je ponio i poseban suvenir – Hajdukov dres s njegovim imenom i omiljenim brojem. Fotografija s dresom objavljena je na službenoj stranici Hajduka uz poruku zahvale. Glazbenik je pozirao na krovu splitskog hotela.

''Ed Sheeran s Hajdukovim dresom! Jedan od najvećih glazbenika današnjice posjetio je Split i snimio spot za svoj novi album te ponio sa sobom najlipšu uspomenu – novi gostujući dres Hajduka s njegovim imenom i omiljenim brojem. Ed, hvala što si odabrao Split i ponio dio Hajduka sa sobom!'', stoji u objavi-

Ispod objave počeli su se nizati razni komentari poput: ''He's in love with the shape of Split'', ''I Ed je za Hajduk'', ''Koja legenda''.

Podsjetimo, u spotu se pojavljuje i britanska glumica Phoebe Dynevor (30). Objavljen je prošlog tjedna, a Dynevor u njemu tumači Edovu djevojku. Sheeran je otkrio kako je priča inspirirana njegovim brakom s Cherry Seaborn, ali je umjesto osobnih snimki odlučio ključne trenutke dočarati kroz glumu. Dodao je i kako mu spot ima posebno značenje te da mu je boravak u Hrvatskoj bio poput malog odmora.

