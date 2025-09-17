ZABRINULA FANOVE /

Najljepša žena na svijetu leži u suzama spojena na aparate: Sve zbog opake kronične bolesti

Foto:

Iako je liječenje antibioticima učinkovito u ranoj fazi ove bolesti, potpuni oporavak često nije moguć

17.9.2025.
22:07
Hot.hr
Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki, Bella Hadid (28), ponovno je zabrinula obožavatelje kada je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima u suzama leži spojena na aparate, dok joj tijelom prolaze brojne cjevčice.

Riječ je o tretmanu koji bi joj trebao ublažiti zdravstvene tegobe i pomoći da se vrati u formu koja ju je svojedobno učinila jednom od najtraženijih manekenki na svijetu.

Bella je još 2012. godine otkrila da boluje od lajmske bolesti, infekcije koju prenose krpelji, a izaziva je bakterija Borrelia burgdorferi. Riječ je o bolesti koja može zahvatiti više organa i sustava, uključujući kožu, zglobove, srce i živčani sustav.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Simptomi su brojni i iscrpljujući: glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, nesanica, grčevi, pa čak i preosjetljivost na svjetlo i buku. Bella je svojedobno priznala da svakodnevno osjeća barem deset različitih simptoma, a tegobe su joj se počele javljati već u tinejdžerskoj dobi.

Iako je liječenje antibioticima učinkovito u ranoj fazi bolesti, kod kronične lajmske bolesti potpuni oporavak često nije moguć. Upravo zato Bella redovito prolazi kroz intenzivne terapije i tretmane kako bi ublažila pogoršanja i nastavila normalno funkcionirati.

Pogoršanje bolesti bilo je prekretnica za manekenku. Potpuno je promijenila način života — povukla se iz svijeta mode, preselila na ranč u Teksasu, posvetila se prirodi i jahanju konja. Tek posljednjih mjeseci polako se vraća profesionalnim obavezama.

Bella je svojedobno proglašena najljepšom ženom na svijetu i to jer se uklapa gotovo 95 posto u omjere zlatnog reza ljepote.

