Senidah ispričala kako je započela njezina karijera: 'Tražila sam od sestre da izbriše snimku'

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Senidah (40), bila je gošća emisije Extra Dan na Extra FM-u, gdje je u razgovoru s Ivonom Ažić otvoreno progovorila o početku svoje karijere i emocijama koje nosi nastupajući pjesme posvećene preminulim roditeljima.

Prisjećajući se svojih prvih koraka u glazbi, Senidah ističe kako je njezina priča krenula gotovo mimo njezine volje, zahvaljujući obiteljskoj podršci.

"Sestra je tada objavila moju snimku na kojoj pjevam na YouTube. U tom trenutku nisam ni znala da je to objavila. Bila sam s dečkom i on je rekao: 'Nisam znao da pjevaš', nisam znala o čemu govori. Tražila sam od sestre da izbriše snimku, ali mama je rekla: 'Zašto, sine, pa to je dobro?'. Na kraju je ona to skinula i prijavila me na neko natjecanje na koje ja uopće nisam htjela ići. Tada sam još radila u jednom uredu i rekla sam im da ne mogu doći radi posla. Oni su mi rekli: 'Dođite prvi, odradit ćete i onda možete ići.' I tako je i bilo. Tu sam shvatila: 'Aha, dobro, ako su oni to prepoznali, onda imam hrabrosti javiti se Cazzafuri.' I od tada radimo zajedno", prisjetila se pjevačica.

Talent ju je odveo i na međunarodnu scenu – među ostalim, snimila je duet "Bandida" s meksičkom zvijezdom Adrielom Favelom, a Meksiko je iskoristila i kao kulisu za nove spotove. Posebno mjesto u karijeri ima i duet "Dođi" s legendarnim Dinom Merlinom, koji joj je nedavno bio specijalni gost na koncertu u Sarajevu.

"Znam da on nikada nije ničiji gost, ti si njegov, a on nikad tvoj. Zato me stvarno iznenadilo i još uvijek ne mogu vjerovati da je bio. Imam tremu kad razgovaram s njim, isto kao i kad radim", priznala je.

Senidah je otvoreno progovorila i o osobnim gubicima koji su obilježili njezin život. Kao djevojčica ostala je bez oca u prometnoj nesreći, a kasnije joj je preminula i majka. Izvođenje pjesama posvećenih roditeljima, kaže, nosi posebne emocije.

"Tad mi je najbolje da nisam tu, da negdje pobjegnem. Kad pogledam ljude u publici, nekako mi postane lakše. Vjerojatno bi bilo puno teže da sam sama i stalno razmišljam o tome, ali kad imaš nekoga tko ti te pjesme vraća, i tada je teško, ali manje. Ponekad samo želim da mi misli odlutaju", ispričala je.

