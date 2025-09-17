Zgodna hrvatska pjevačica, Lidija Bačić (40), poznata pod nadimkom Lille, ovog je ljeta imala više koncerata diljem Hrvatske. U kolovozu je nastupila u Novoj Gradiškoj, Svibu, na poluotoku Pelješcu, Svetom Filipu i Jakovu, u Markuševcu, u Međimurju pa čak i u Sloveniji u gradu Trebnju.

Najnovija objava

Prije nekoliko sati, atraktivna 40-godišnjakinja je na svojem Instagram profilu objavila isječke s nastupa u kojima je izvela poznati hit E.T.-ja “Da ti nisam bila dovoljna” i svoj hit “Vino rumeno”. Naravno, u središtu pozornosti bile su njezine odjevne kombinacije koje su otkrivale obline i naglašavale njezinu fit liniju.

U sklopu jednog od nastupa, pjevačica je izvela poznatu pjesmu Olivera Dragojevića ‘Cesarica’. Snimku nastupa, koja je nastala u kolovozu, objavila je na svom profilu, a obožavatelji su je oduševljeno pratili i pjesmom i bljeskalicama mobitela.

Dobila hrpu komentara

Osim snažnom vokalnom izvedbom, Lille je privukla pažnju i svojim nevjerojatnim izgledom. odjenula je kratku bijelu suknju i dekoltiranu čipkastu majicu, a komplimenti su preplavili komentare. “Kraljica Lille, najsavršenija žena”, “Ti si legenda”, “Suknja je kao milijun dolara”, “Savršena”, bili su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Lidija Bačić na sceni je prisutna gotovo dva desetljeća – široj javnosti poznata je od 2005. godine kada je u showu Hrvatski idol završila kao drugoplasirana, a 2010. objavila je i svoj prvi album Majčina ljubav. U karijeri je surađivala s brojnim domaćim glazbenicima poput Dražena Zečića, Alena Vitasovića, Tomislava Bralića i Mladena Grdovića, a poznata je i po objavljivanju provokativnih fotografija koje redovito izazivaju pažnju na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: ksw voyo najava