Minea slavi 30 godina karijere velikim koncertom u Lisinskom: 'Uvijek sve ispadne baš onako kako treba'

Renata Končić Minea (48), jedno je od najpoznatijih imena hrvatske pop scene još od sredine 90-ih. Glazbenu karijeru započela je 1995. godine hitom "Good Boy", a danas, 30 godina kasnije, iza nje su brojni hitovi, glazbene suradnje, voditeljski angažmani i publika koja ju prati od prvih nastupa.

Povodom tri desetljeća karijere, Minea večeras u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održava veliki koncert "Minea i prijatelji – Mojih 30 godina". Iako kaže da ga u početku nije planirala, koncert je postao njezin osobni poklon publici, kolegama i sebi, upravo na njezin rođendan.

Foto: Promo

Uoči koncerta, u razgovoru za Net.hr, Minea se osvrnula na svoje početke, izazove kroz godine i lekcije koje je usput naučila. Prvo smo je pitali što bi poručila mlađoj sebi, onoj koja je tek zakoračila u svijet glazbe.

„Bilo bi puno jednostavnije da sam tada imala iskustvo i znanje koje imam danas. Ali sve te godine, i sve sto sam prošla, formirale su me u osobu kakva sam sada. Bilo je tu uspona i, na moju sreću možda i koji manji pad, ali definitivno je bitno ostati ustrajan i svoj. Savjet bi možda bio: uživaj u svemu, slušaj svoje srce i opusti se! Uvijek sve ispadne baš onako kako treba!“ rekla je poznata pjevačica.

Foto: Dario Lepoglavec

Tijekom ovih 30 godina, mnoge su zvijezde s pozornice zauvijek otišle. Pitali smo je li ikad razmišljala o tome da se povuče iz javnosti.

„Bila sam u raznim fazama i imala bezbroj planova. No život te uvijek vrati tamo gdje pripadaš, barem se meni tako uvijek posložilo. Glazba je moj život i što god ja planirala uvijek sam joj se vraćala. I voditeljska uloga došla je spontano, a nikad to nisam planirala. Danas je to moj život i jako volim sve sto radim. Jedna sam od rijetkih ljudi koji mogu reći da uživaju u svome poslu. I zahvalna sam na svemu!“, dodala je.

Foto: Promo

Dugogodišnja glazbena karijera donosi mnoštvo uspomena, uspjeha, ali i izazova. Pitali smo Mineu da nam izdvoji trenutak na koji je najponosnija.

„Teško je u tih 30 godina izdvojiti jedan trenutak, nemoguće! Puno je to godina, uspomena, emocija.. I zaista sam ponosna i zadovoljna kad pogledam unatrag. Drago mi je da sam ostala svoja, imala svoj stav i sve sto sam radila bilo je iz ljubavi. Veseli me kad me ljudi zaustave i hvale me da sam jednostavna i pristupačna. Mislim da mi je to najdraži kompliment i ponosna sam na to", tvrdi Minea.

Foto: Profimedia

Na koncertu u Lisinskom pridružit će joj se dugogodišnji kolege i prijatelji, među kojima su Danijel Popović, Tonči Huljić, Ivana Banfić, Mario Roth i Alen Bičević, a večer će biti posvećena uspomenama, pjesmama i publici koja ju prati već desetljećima.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene poruke nakon ubojstva Kirka: Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer