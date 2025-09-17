Boban Zdravković o nesporazumu s Aleksandrom Prijović: 'Morao sam otkazati koncert, pa sam rekao cijenu'

Pjevač Boban Zdravković (62) progovorio je o prošlogodišnjoj situaciji s poznatom kolegicom Aleksandrom Prijović (29), kada su mediji pisali da mu je odbijeno gostovanje na jednom od njezinih koncerata zbog, kako se tada tvrdilo, previsokog honorara. Naime, pjevač je tada tražio honorar od 4.000 eura što je u ovoj situaciji bio neuobičajen zahtjev, budući da je većina kolega na Aleksandrinom koncertu nastupala pro bono, ističući kolika je čast biti dio njezinih koncerata.

Aleksandra je, nakon uspjeha albuma "Devet života", organizirala veliku turneju s čak 27 koncerata diljem regije. Na pozornici bi joj se redovito pridružila poznata estradna imena, no Boban Zdravković nije bio među njima, što je izazvalo nagađanja i glasine.

U emisiji AmyG Show, pjevač je sada objasnio svoju stranu priče.

"Njen menadžer me kontaktirao kako bi vidio jesam li slobodan. Tog dana sam već imao zakazan nastup u Bugarskoj, koji sam morao otkazati. Samim time, rekao sam cijenu za svoj nastup. To mi je potpuno normalno jer sam i ja uvijek plaćao goste na svojim koncertima" rekao je Boban i dodao da ne vidi ništa sporno u tome.

Zdravković je time odbacio tvrdnje da je tražio novac iz hira te istaknuo da je riječ o uobičajenoj praksi u glazbenoj industriji.

