Najmlađa ovotjedna kandidatkinja, srednjoškolka Antea, danas će pokazati što zna: 'Mislim da ću biti jako dobra domaćica'

Antea Džaja, učenica srednje ekonomske škole, kuhat će za Ivanu, Dinu, Anu i Doroteu u mjestu Lupoglav u Zagrebačkoj županiji treći dan ovotjedne 'Večere za 5'. 17-godišnja vezna igračica NK Sesvetski Kraljevec nogomet igra šest godina te je tako i upoznala ostale kandidatkinje.

Večerašnja domaćica živi u Sesvetskom Kraljevcu s mamom sestrom i bratom, a kuhat će u kući svoje bake, kod koje rado provodi svoje vrijeme. „Za sebe bih rekla da sam jako tvrdoglava, ponekad lijena, a neke od vrlina su to što sam uvijek vedra nasmijana, volim pomagati ljudima dižem atmosferu u ekipi“, kaže Antea, koja trenira četiri ili pet puta tjedno, a često se druži s prijateljima kad nema trening, ide van ili joj prijatelji dođu doma u posjetu, a obožava igrati i stolni tenis.

„Mislim da ću biti jako dobra domaćica, da ću lijepo ugostiti cure, da će biti dobra atmosfera i da će sve biti onako kako se i mi inače družimo u privatnom životu“, najavljuje Antea, a Ana će se složiti i reći: „Jako nas dobro poznaje tako da mislim da će napraviti dobru atmosferu.“

Svoju večeru pripremit će sa šunkom, graškom, mrkvom, njokima, vrhnjem za kuhanje, sladoledom od vanilije i tamnom čokoladom: „Vrhnje obožavam, koristim ga skoro za svako jelo,“ zadovoljno će komentirati inače izbirljiva Dorotea, a Dina se s njom neće slagati: „Prestrašno, vrhnje za kuhanje je u mojoj kući zabranjeno!“

