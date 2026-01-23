Hrvatska bez prava na kiks u drugom krugu Europskog prvenstva: Evo kakve nam šanse daju

Hrvatski rukometaši danas u 15:30 sati otvaraju drugi krug Europskog prvenstva utakmicom protiv Islanda. U novu fazu natjecanja Hrvatska ulazi bez prenesenih bodova, što znači da će za plasman u polufinale gotovo sigurno morati ostvariti maksimalan učinak do kraja.

Island je u drugi krug prenio dva boda i prema kladioničarskim procjenama ulazi u dvoboj kao favorit.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 14.45 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 15.30 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Koeficijent na pobjedu Islanda iznosi 1.65, dok je pobjeda Hrvatske procijenjena na 3.50, slično kao i u dvoboju protiv Švedske.

U borbi za naslov prvaka Europe Danska se i dalje izdvaja kao glavni favorit s koeficijentom 1.60, ispred Francuske (4.50), Švedske (7.00) i Islanda (14.00).

