Plenković u intervjuu za CNN hvalio Hrvatsku, komentirao i Trumpa. 'Nema drugog rješenja...'
U razgovoru za CNN u Davosu, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom Godišnjeg sastanka Svjetskog gospodarskog foruma, odnose Europske unije i SAD-a, ekonomsku situaciju u Hrvatskoj i proširenje EU-a, pohvalili su se iz Vlade.
Odgovarajući na pitanje o slabljenju jedinstva unutar NATO saveza, Plenković je istaknuo da snažno transatlantsko savezništvo treba biti obnovljeno. Podsjetio je da se u prošlosti više puta iskazala lojalnost i solidarnost u okviru NATO-a.
Ne vidi, dodao je, da bi danas bilo drugačije, odnosno da današnji lideri ne bi jedni drugima jednako priskočili u pomoć.
Potrebno je smiriti odnose između SAD-a i europskih partnera i vratiti se temeljima na kojima je stvoren slobodni svijet nakon 1945. jer je transatlantsko partnerstvo njihova okosnica, poručio je.
Komentirajući drugi mandat Donalda Trumpa, premijer ga je ocijenio direktnijim u pogledu zaštite američkih interesa u međunarodnog odnosa. No, Plenković ističe da ne vidi drugog dugoročnog rješenja osim partnerstva SAD-a i Europe, koje je ključno.
O Hrvatskoj i proširenju EU
Govoreći o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj, predsjednik Vlade je istaknuo pozitivne gospodarske trendove.
"Čak 19 kvartala zaredom gospodarstvo kontinuirano raste, ostvarujemo investicijski kreditni rejting razine A, visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost, a rastu i prosječne plaće i mirovine', poručio je.
Upitan o hrvatskom stavu oko proširenja Europske unije, premijer je kazao da se to dosad temeljilo na vlastitim postignućima svake zemlje kandidatkinje, a danas se sve više govori o geopolitičkom pristupu koji bi omogućio brži pristup, osobito Ukrajini.
Takav će pristup, dodao je, ovisiti o brzini mirovnog sporazuma u Ukrajini.
Ako bi se to dogodilo u slučaju Ukrajine, dodao je, onda bi takav pristup trebalo primijeniti i na zemlje jugoistoka Europe, pa i na Bosnu i Hercegovinu, koja je Hrvatskoj osobito važna s obzirom da su Hrvati jedan od tri konstitutivna naroda.
Kada ga je voditelj Richard Quest pitao da napiše na ploču "Što vam daje nadu u uvjetima brojnih globalnih izazova", premijer Plenković je napisao "zdrav razum".
