Plenković odgovorio na Trumpov poziv: Javila mu se američka veleposlanica

Premijer Andrej Plenković odgovorio je na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa za uključivanje Hrvatske u inicijativu "Odbor za mir". Plenković je na platformi X poručio da hrvatska Vlada cijeni taj poziv, ali da trenutačno procjenjuje sve pravne i druge aspekte prijedloga.

Istaknuo je da potpora i promicanje mirovnog procesa na Bliskom istoku ostaju među najvažnijim i najplemenitijim ciljevima koje Hrvatska dijeli sa Sjedinjenim Državama i širom međunarodnom zajednicom. Također je napomenuo da će se hrvatska Vlada konstruktivno uključiti u daljnje razgovore s američkim i europskim partnerima.

Premijer je zaključio da će Hrvatska i dalje snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te promicanje mira, ne samo na Bliskom istoku nego i šire.

I highly appreciate the invitation extended by @POTUS to join the Board of Peace.



Supporting and advancing the historic peace process in the Middle East remains one of the most important and noble objectives we share with the United States and the broader international… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 22, 2026

Na njegovu je poruku reagirala i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. Zahvalila je Plenkoviću na potpori miru, istaknuvši Hrvatsku kao pouzdanog saveznika Sjedinjenih Država. Također je pohvalila Plenkovićevu ulogu u jačanju partnerstva te njegovo vodstvo u bilateralnim odnosima dviju zemalja.

Thank you, Prime Minister @AndrejPlenkovic, for supporting peace, for standing as a steadfast ally, and for your continued leadership in strengthening the partnership between the United States and Croatia. https://t.co/g5OmZZqtKg — Ambassador Nicole McGraw (@USAmbCroatia) January 22, 2026

