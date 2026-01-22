FREEMAIL
'ODBOR ZA MIR' /

Plenković odgovorio na Trumpov poziv: Javila mu se američka veleposlanica

Foto: Screenshot X Andrej Plenkovic

Premijer je zaključio da će Hrvatska i dalje snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te promicanje mira

22.1.2026.
13:29
danas.hr
Screenshot X Andrej Plenkovic
Premijer Andrej Plenković odgovorio je na poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa za uključivanje Hrvatske u inicijativu "Odbor za mir". Plenković je na platformi X poručio da hrvatska Vlada cijeni taj poziv, ali da trenutačno procjenjuje sve pravne i druge aspekte prijedloga.

Istaknuo je da potpora i promicanje mirovnog procesa na Bliskom istoku ostaju među najvažnijim i najplemenitijim ciljevima koje Hrvatska dijeli sa Sjedinjenim Državama i širom međunarodnom zajednicom. Također je napomenuo da će se hrvatska Vlada konstruktivno uključiti u daljnje razgovore s američkim i europskim partnerima.

Premijer je zaključio da će Hrvatska i dalje snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te promicanje mira, ne samo na Bliskom istoku nego i šire.

Na njegovu je poruku reagirala i američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. Zahvalila je Plenkoviću na potpori miru, istaknuvši Hrvatsku kao pouzdanog saveznika Sjedinjenih Država. Također je pohvalila Plenkovićevu ulogu u jačanju partnerstva te njegovo vodstvo u bilateralnim odnosima dviju zemalja.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se sastao s poslovnjacima, a onda gledao Trumpa uživo: Evo kako vidi grenlandsku situaciju

Plenković odgovorio na Trumpov poziv: Javila mu se američka veleposlanica