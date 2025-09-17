Kći Saše Matića itekako zaradila za 18. rođendan: 'Svaki gost donio je minimalno 300 eura'
Na proslavu je bilo pozvano oko 600 uzvanika
Tara Matić (18), kći srpskog pjevača Saše Matića (47), nedavno je proslavila svoj 18. rođendan, a proslava je bila u Beogradu. Za ovu posebnu priliku, Saša nije štedio kako bi svojoj kćeri priredio rođendan za pamćenje.
Prema riječima njegovih kolega, Saša je uvijek bio poznat po tome što bi za svoju obitelj učinio sve, a ovaj put nije štedio ni na jednom detalju. Od luksuznog prostora i impozantne dekoracije do bogatog jelovnika s međunarodnim specijalitetima – sve je bilo u skladu s visokim standardima. Organizacijom proslave, osim Saše, bavili su se i njegova supruga Anđelija te starija kći Aleksandra.
Jedan od Sašinih kolega otkrio je kako je bilo pozvano čak 600 uzvanika, a mnogi su joj donijeli kuverte s novcem umjesto poklona. "Svaki gost je donio barem 300 eura. Ja sam donio 500, a čuo sam da su neki čak stavili i duplo više! Tara je stvarno dobro prošla", rekao je Sašin kolega za Blic.rs.
Tara Matić je navodno za svoj rođendan 'zaradila' minimalno 180.000 eura, a Saša je, kako se šuška, izjavio kako sav novac od proslave pripada njegovoj kćeri, koja s njim može raspolagati kako god želi.
POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene poruke nakon ubojstva Kirka: Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer