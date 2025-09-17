Kći Saše Matića itekako zaradila za 18. rođendan: 'Svaki gost donio je minimalno 300 eura'

Tara Matić (18), kći srpskog pjevača Saše Matića (47), nedavno je proslavila svoj 18. rođendan, a proslava je bila u Beogradu. Za ovu posebnu priliku, Saša nije štedio kako bi svojoj kćeri priredio rođendan za pamćenje.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Prema riječima njegovih kolega, Saša je uvijek bio poznat po tome što bi za svoju obitelj učinio sve, a ovaj put nije štedio ni na jednom detalju. Od luksuznog prostora i impozantne dekoracije do bogatog jelovnika s međunarodnim specijalitetima – sve je bilo u skladu s visokim standardima. Organizacijom proslave, osim Saše, bavili su se i njegova supruga Anđelija te starija kći Aleksandra.

Jedan od Sašinih kolega otkrio je kako je bilo pozvano čak 600 uzvanika, a mnogi su joj donijeli kuverte s novcem umjesto poklona. "Svaki gost je donio barem 300 eura. Ja sam donio 500, a čuo sam da su neki čak stavili i duplo više! Tara je stvarno dobro prošla", rekao je Sašin kolega za Blic.rs.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Tara Matić je navodno za svoj rođendan 'zaradila' minimalno 180.000 eura, a Saša je, kako se šuška, izjavio kako sav novac od proslave pripada njegovoj kćeri, koja s njim može raspolagati kako god želi.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene poruke nakon ubojstva Kirka: Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer