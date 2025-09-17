Ovolika cifra za samo tjedan dana? Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila koliku je napojnicu dobila na jahti

Silvija Mutić, bivša sudionica sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", danas privlači pažnju javnosti ne samo zbog svog nastupa u emisiji, već i zbog posla koji trenutno radi – kao stjuardesa na luksuznoj jahti. Posljednjih mjeseci redovito objavljuje fotografije i videe sa svog radnog mjesta, sada je otkrila koliko i zarađuje.

Prema njezinoj objavi početna plaća stjuardese na jahti iznosi između 2.000 i 2.500 eura mjesečno, dok iskusniji članovi posade mogu zaraditi i više od 4.000 eura. Glavni stjuard zarađuje između 4.000 i 7.000 eura mjesečno, a na te iznose dolaze i obavezna davanja državi koja iznose najmanje 200 eura mjesečno. No ono što je posebno privuklo pažnju jest iznos napojnica – Silvija je otkrila da je u njezinom slučaju napojnica znala biti i simbolična, oko 100 eura, ali da je najveći iznos koji je primila za samo jedan tjedan rada bio čak 4.500 eura.

Također je naglasila da posao stjuardese zna biti fizički i psihički zahtjevan, osobito u visokoj sezoni kada je tempo izuzetno intenzivan, ali da sve to postaje lakše kada si okružen morem, luksuzom i dinamičnim okruženjem. Dodala je kako joj je putovanje svijetom i rad u takvom okruženju ispunio očekivanja, ali i otvorio vrata financijske stabilnosti.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije pratitelja, a komentari su bili različiti – neki su joj odali priznanje na marljivosti i hrabrosti, dok su drugi uspoređivali taj posao s domaćim sezonskim poslovima. „Sasvim pristojna početna plaća, s obzirom na to da se u Hrvatskoj za puno teže poslove dobije 880 do 1.100 eura“, napisao je jedan pratitelj. „Svaka čast, rijetki danas žele ovako raditi. Respekt!“, nadovezao se drugi, dok su treći kritički uspoređivali: „Malo je to, onaj što čuva parking u sezoni ima 1.500–2.000 eura, a ne radi ništa.“

Podsjetimo, Silvija je u showu bila spojena s Hrvojem Lindićem no njihov odnos nije uspio. Iako je u početku sve izgledalo obećavajuće, s puno zaljubljenih pogleda, razlike među njima postale su očite, a komunikacija se pogoršavala. Silvija je kao ključni trenutak istaknula spoznaju da njihov odnos pred kamerama nije isti kao kada su sami, što je na kraju dovelo do njihovog izlaska iz showa.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripremite se za sezonu punu strasti, smijeha i iskrenih emocija jer Sylvie ne igra igrice - ona traži sve ili ništa!