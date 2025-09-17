Šok u Americi: Zvijezda serije 'Obitelj Soprano' pucala u ženu, otkriveno njezino stanje

U američkoj saveznoj državi New Jersey dogodio se šokantan incident u kojem je uhićen glumac Ernest Wesley Heinz (48), najpoznatiji kao zvijezda serije "Obitelj Soprano".

Prema dostupnim informacijama, Heinz je sudjelovao u svađi oko prometa s vozačicom Maritzom Arias-Galvom koja je pokušala uključiti se u promet koristeći žmigavac. Glumac joj je presjekao put, a zatim ju je verbalno napao, prijetio joj smrću i u jednom trenutku kroz prozor automobila ispalio hitac iz vatrenog oružja.

Metak je žrtvi okrznuo nos, no usprkos ozljedi, uspjela je kontaktirati policiju i opisati napadača i njegovo vozilo. Brzom reakcijom policije, Heinz je pronađen i uhićen u blizini kampusa Sveučilišta Stockton, a kampus je privremeno stavljen pod blokadu tijekom potrage. Žena je prevezena u bolnicu, a liječnici su potvrdili da ozljede nisu opasne po život. Trenutno se oporavlja.

Ernest se trenutno nalazi u pritvoru, a protiv njega su podignute ozbiljne optužbe: pokušaj ubojstva, teški napad, napad vatrenim oružjem, nezakonito posjedovanje oružja te posjedovanje oružja u kriminalne svrhe.

Ovaj glumac javnosi je poznat po neimenovanoj ulozi u seriji "Obitelj Soprano" iz 2006. godine, a pojavljivao se i u filmovima poput "The Prestige", "J. Edgar" i u nekoliko projekata iz serijala "Resident Evil".

Očekuje ga sudsko saslušanje, a javnost i dalje prati razvoj ovog šokantnog slučaja.

