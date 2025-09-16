Sandra Bagarić kaže da treba smršaviti u dva mjeseca: Evo zašto

Operna diva i glumica Sandra Bagarić (51) podijelila je na Instagramu fotografije s treninga na otvorenom uz more. U sportskom izdanju – u topu, tajicama i šilterici – pokazala je kako marljivo vježba i priprema se za povratak jednoj od svojih najdražih uloga.

Naime, Sandra će u prosincu ponovno zaigrati u kultnom mjuziklu "Jalta, Jalta" u kazalištu Komedija. Kostim koji će nositi datira još iz 2009. godine, a ona je s osmijehom priznala:

"Valja stati u kostim pa hajde Sandra na posao. Imam dva mjeseca", poručila je.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara i podrške njezinih pratitelja, koji je hvale zbog energije, discipline i optimizma. Sandra je još jednom pokazala da je publika ne voli samo zbog talenta, već i zbog iskrenosti i skromnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Španjolac na klupi Rijeke najavljuje prvu pobjedu: 'Igrači moraju pokazati pravu razinu'