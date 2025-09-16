Tiago iz 'Braka na prvu' napravio veliku promjenu: Prepoznajete li ga?

Bivši kandidat "Braka na prvu" Tiago promijenio je imidž - obrijao je bradu i brkove. Novim izgledom se pohvalio na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tiaga su u showu "Brak na prvu" eksperti spojili s Tinom, no ljubav nije opstala. Nakon završetka showa, pretprošlog ljeta vratio se u rodni Brazil, što je tada ekskluzivno potvrdio za RTL.hr.

"Nisam siguran koliko dugo jer sam pronašao posao u Brazilu u turizmu, ali također, apliciram za određene druge pozicije. S obzirom na to, samo Bog zna koliko ću dugo ostati u svojoj domovini, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje", rekao je tada.

Foto: RTL

Na društvenim mrežama Tiago često dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a po objavama se vidi da uživa kod kuće – s prijateljima i putujući po raznim dijelovima Brazila.

U četvrtoj sezoni emisije činilo se da bi Tiago i Tina mogli ostati zajedno i nakon eksperimenta, no pred kraj su se pojavile nesuglasice. Tiago je kasnije ispričao da su mu roditelji, koji su prošlog prosinca proslavili 40 godina braka, uzor u ljubavi.

"Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka", ispričao je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Od premijerke izabrane preko Discorda do susreta s glavatom želvom: Ovo je Direktov rendgen dan