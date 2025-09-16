Baka Prase proslavio rođendan s nula gledatelja: Iznenadio je pratitelje objavom na Instagramu

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, danas slavi svoj 29. rođendan. Povodom toga oglasio se na svom Instagram profilu i otkrio kako će proslaviti, iznenadivši publiku.

Na svom Instagram storiju napisao je: "Kako sam dočekao rođendane prethodnih godina: 2022. – live 15 tisuća gledatelja, 2023. – live 20 tisuća gledatelja, 2024. – live 65 tisuća gledatelja. Ove godine, 2025. – 0 gledatelja. Samo moja djevojka i ja."

Podsjećamo, u posljednje vrijeme Baka Prase bio je u fokusu medija nakon prekida veze s influenserkom Anjom Bla (Anja Blagojević).

Nakon raskida, oboje su javno iznosili međusobne optužbe. No sada Baka otkriva da je pronašao novu sreću s Milenom Stamenković.

Nedavno je podijelio fotografije s Milenom, a tijekom jednog live prijenosa razmijenili su emotivne izjave. Milena mu je rekla: "Najviše na cijelom svijetu, zauvijek." Baka joj je uzvratio: "Volim te najviše na svijetu i zauvijek."

