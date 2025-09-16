Super Silva opet brutalno pretučena: Napadači prijete da će ju baciti kroz prozor

Silvija Mišanović (45), svima poznata kao Super Silva, jedna od najpoznatijih hrvatskih dance zvijezda 90-ih, ponovno je pretučena, Net.hr ekluzivno doznaje od menadžera bivše pjevačice.

Naime, u nedjelju navečer, s 14. na 15. rujna, oko 2 sata ujutro, u Novom Zagrebu na Karamanovom prilazu, nepoznati počinitelji brutalno su je pretukli, što nam je potvrdio njezin dugogodišnji menadžer Senad Hasić, a o incidentu izvijestila i zagrebačka policija.

Foto: Net.hr

Prema dostupnim informacijama, dvojica nepoznatih muškaraca najprije su je verbalno napala, a zatim i fizički. Super Silvin menadžer rekao nam je da su napadači pjevačici prijetili smrću, točnije rekli su joj da će je ubiti u stanu i baciti kroz prozor.

Liječnička pomoć 45-godišnjakinji, koja je u napadu zadobila teške tjelesne ozljede, pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Probali smo doći do pjevačice, ali u strahu od napadača ne želi dati izjave.

