Ovo su jedine dvije žene koje su uspjele zarobiti srce Roberta Redforda

Robert Redford, legendarni američki glumac, redatelj i osnivač Sundance festivala danas je preminuo u 90. godini života. Glumac je oduvijek plijenio pažnju ne samo talentom i karizmom, već i svojim privatnim životom. Tijekom desetljeća provedenih pod svjetlima reflektora, javnost je upoznala dvije dame koje su obilježile njegov život.

Prva ljubav i brak s Lolom Van Wagenen

Redford je 1958. godine upoznao Lolu Van Wagenen, povjesničarku i aktivisticu. Vjenčali su se 1958. godine u skromnoj ceremoniji, a brak je potrajao do 1985. Njihova veza bila je jedno od rijetkih stabilnih uporišta u svijetu Hollywooda, a zajedno su dobili četvero djece - Scotta, Shaunu, Davida i Amy. Iako su se na kraju razveli, ostali su u korektnim odnosima, a Lola je kasnije nastavila akademsku karijeru i rad u nevladinim organizacijama.

Foto: profimedia

Foto: Profimedia

Kratkotrajne romanse i šuškanja

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih Redforda su povezivali s nizom atraktivnih žena, među kojima su bile i glumice te manekenke koje su dijelile set ili društvene krugove s njim. Nikada nije javno potvrdio većinu tih romansi, ali njegov status "zlatnog dečka Hollywooda" nikada nije izblijedio. Spominjalo se i prijateljstvo, a prema nekim izvorima i kraća romansa s brazilskom glumicom Soniom Bragom.

Foto: Profimedia

Ljubav u zrelijim godinama – Sibylle Szaggars

Nakon razvoda Redford je dugo vremena izbjegavao ozbiljne veze u javnosti, sve do susreta s njemačkom umjetnicom Sibylle Szaggars krajem 1990-ih. Njihova veza prerasla je u dugotrajnu ljubavnu priču, a 2009. godine par se vjenčao u Hamburgu. Sibylle je poznata po svom radu u vizualnoj umjetnosti, a često je pratila Redforda na filmskim festivalima i društvenim događanjima. Ostala je s njim do smrti.

Foto: profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Oni u SAD-u sada šalju poruke koje u suštini znače: 'Ako ubiješ, što si drugo mogao'