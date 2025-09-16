OBITELJSKA DRAMA /

Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata

Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Pjevačica se nije oglasila

16.9.2025.
12:44
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon burnog raskida s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom (57), srpska pjevačica Ana Nikolić (46) ponovno se povukla iz javnosti, a čini se da su narušeni i njezini odnosi s najbližima. Njezina majka Milijana i brat Marko Nikolić nedavno su pokušali stupiti u kontakt s Anom, ali bez uspjeha.

Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata
Foto: Antonio Ahel/pixsell

Srpski mediji zatekli su članove njezine obitelji u blizini zgrade na Voždovcu, gdje pjevačica živi. Prema navodima izvora, iako je bila kod kuće, Ana nije otvorila vrata majci i bratu, koji su se nakon nekoliko minuta udaljili, vidno neraspoloženi.

Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Anin razlog bio je ljutnja prema obitelji zbog načina na koji su reagirali nakon incidenta s Ratkovićem, koji je prethodno prijavljen za nasilje.

Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjećamo, Ana je krajem kolovoza podnijela prijavu protiv bivšeg partnera, a nadležni organi su mu izrekli zabranu približavanja koja je i dalje na snazi. Pjevačica je navodno posebno povrijeđena izjavama koje je Ratković iznio u javnosti, a one impliciraju da je njezina majka umanjivala ozbiljnost situacije. U jednom televizijskom gostovanju Ratković je rekao da mu je Milijana navodno rekla da je "malo tukao Anu", što je dodatno pogoršalo obiteljske odnose.

Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata
Foto: M.m./pixsell

Ana je nekoliko puta javno govorila o turbulentnim odnosima unutar obitelji. Iako je ranije izjavila kako su ona i brat Marko, koji joj je nekoć bio i menadžer, vrlo bliski, njihova komunikacija posljednjih godina oscilira. Slično je i s majkom, s kojom je, prema vlastitim riječima, imala kompleksan odnos.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića

Ana NikolićNasilje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBITELJSKA DRAMA /
Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata