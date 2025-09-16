Ana Nikolić se povukla nakon prijave partnera za nasilje: Odbila primiti majku i brata

Nakon burnog raskida s partnerom Goranom Ratkovićem Raletom (57), srpska pjevačica Ana Nikolić (46) ponovno se povukla iz javnosti, a čini se da su narušeni i njezini odnosi s najbližima. Njezina majka Milijana i brat Marko Nikolić nedavno su pokušali stupiti u kontakt s Anom, ali bez uspjeha.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Srpski mediji zatekli su članove njezine obitelji u blizini zgrade na Voždovcu, gdje pjevačica živi. Prema navodima izvora, iako je bila kod kuće, Ana nije otvorila vrata majci i bratu, koji su se nakon nekoliko minuta udaljili, vidno neraspoloženi.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Anin razlog bio je ljutnja prema obitelji zbog načina na koji su reagirali nakon incidenta s Ratkovićem, koji je prethodno prijavljen za nasilje.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Podsjećamo, Ana je krajem kolovoza podnijela prijavu protiv bivšeg partnera, a nadležni organi su mu izrekli zabranu približavanja koja je i dalje na snazi. Pjevačica je navodno posebno povrijeđena izjavama koje je Ratković iznio u javnosti, a one impliciraju da je njezina majka umanjivala ozbiljnost situacije. U jednom televizijskom gostovanju Ratković je rekao da mu je Milijana navodno rekla da je "malo tukao Anu", što je dodatno pogoršalo obiteljske odnose.

Foto: M.m./pixsell

Ana je nekoliko puta javno govorila o turbulentnim odnosima unutar obitelji. Iako je ranije izjavila kako su ona i brat Marko, koji joj je nekoć bio i menadžer, vrlo bliski, njihova komunikacija posljednjih godina oscilira. Slično je i s majkom, s kojom je, prema vlastitim riječima, imala kompleksan odnos.

