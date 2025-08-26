Isplivali novi detalji o vezi Ane Nikolić i Raleta: Prijeti mu kazna zatvora?

Nakon što ga je srpska pjevačica Ana Nikolić (46) prijavila za nasilje, kompozitor Goran Ratković dobio je privremenu zabranu prilaska koja je prvotno trajala 48 sati, a kasnije je produžena na 30 dana. Mjera je donesena kako bi se spriječili eventualni novi incidenti, dok državni odvjetnik još treba odlučiti hoće li Ratković biti krivično gonjen.

"Izrečena mi je privremena zabrana prilaska od 48 sati, a dobit ću još mjesec dana. To je standardna procedura kako bi se spriječio bilo kakav incident. Nakon toga državni odvjetnik će procijeniti postoji li osnova za kazneno gonjenje. Problem je što mi je od incidenta do danas Ana poslala sigurno 400 poruka. Prijetnje su postojale, a ja ne smijem odgovoriti ni na jednu – ni da napišem 'Volim te', jer bi me mogla prijaviti i mogao bih dobiti 60 dana zatvora. Navodi neke ministre i gluposti, kao da će se itko baviti nama", rekao je Ratković u razgovoru za srpski Blic.

Do spornog događaja došlo je u njegovoj kući na Avali. Njihova veza već je bila napeta i toksična, a tog dana situacija je eskalirala kada je Ana provjeravala njegov telefon i naišla na prepisku s djevojkom koju Ratković ne poznaje. Ta djevojka nudila je pomoć oko šminke za Anu što je Ratković ljubazno odbio jer je sve već bilo organizirano putem prijatelja. Ipak, Ana je situaciju pogrešno protumačila, što je dovelo do svađe i optužbi o nevjeri.

Ratković je priznao da je taj dan bio kaotičan i da je teško razaznati tko je u vezi bio nasilnik, a tko žrtva. Povezanost para, koja je već bila napeta, u nekoliko je trenutaka eskalirala u ozbiljan sukob, zbog kojeg je policija morala intervenirati.

